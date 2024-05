“Ni el Gobierno ni el presidente son cómplices”: Velasco se fue en contra de Olmedo López

Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Foto: Óscar Pérez

El ministro de Gobierno, Luis Fernando Velasco, pronunció un duro discurso ante la plenaria del Senado en la tarde de este 7 de mayo. En su intervención aseguró que desde la administración del presidente Gustavo Petro van a dar la cara y que asumirán la responsabilidad política, pero que no son “cómplices” del exdirector de la UNGRD, Olmedo López. El ministro resumió lo hechos en la “ambición personal del funcionario”.

“Olmedo López no es cuota de nadie y por ello nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad política que el pueblo nos la reclama. Pero eso no significa que ni el gobierno, ni el presidente, ni sus ministros son cómplices”, fueron las palabras exactas del jefe de la cartera política sobre el caso en el que se habrían desviado recursos de un contrato de carrotanques para llevar agua a La Guajira.

Además, afirmó que el caso de los carrotanques “es solo la punta del iceberg, en medio de todo lo que estamos encontrando” y denunció supuestos sobrecostos adicionales en la contratación para contrarrestar las inundaciones de la Mojana.

Según dijo, habría encontrado otras irregularidades en los dos meses en los que estuvo a cargo de la UNGRD: “Subí a la costa caribe a hacer un estudio de mercado para saber cuánto podía valer una solución de emergencia para tapar ese hueco, me dijeron que entre $40.000 y $50.000 millones de pesos. Más tarde me enteré que contrataron en $130.000 millones de pesos”, dijo Velasco.

Por eso, según el ministro será clave que Olmedo López cuente los detalles sobre los convenios que realizó. Además, se refirió al exfuncionario como delincuente y jefe a una banda para desviar recursos públicos: “No lo hizo solo, una vez descubiertos inician una estrategia judicial que busca que puedan esconder su dinero, tener inmunidad, no pagar cárcel y disfrutar de ese dinero”.

Por eso, para el ministro, el principio de oportunidad que pidió tanto López como su exsubdirector, Sneyder Pinilla, se trata de la “inmunidad total (...) Señor (López), usted encabeza una banda que desfalca a los pobres colombianos y quiere instrumentalizar la justicia para no responder ante la Fiscalía y ante los jueces”, indicó Velasco.

Además, el ministro dijo que hay una estrategia premeditada para salpicar al Gobierno: “El hermano del abogado de Sneyder, que es el abogado de Olmedo López, también busca señalar hacia arriba. Filtra nombres. Yo quiero decirles que este señor habla de dineros que hoy esconde y la manera de esconderlos es decir que los usó para la compra de respaldos y votos para las reformas”.

Punto y seguido afirmó que “mirándole los ojos a todos (senadores)”, nunca les ha “ofrecido un centavo por votar alguna de las reformas”. También respetó la presunción de inocencia del presidente del Senado, Iván Name: “El señor que ustedes eligieron presidente del Senado, ustedes son testigos, no ha sido precisamente amigo de las reformas del Gobierno (...) Decir que Iván Name recibió $3.000 millones para colaborar con las reformas del gobierno no solo es contraevidente sino que es miserable.”.

Finalmente, instó a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia a crear una comisión especial con sus “mejores investigadores” para develar lo que ha pasado en la UNGRD en los últimos seis años. “No tratemos de acusarnos unos a los otros buscando una vieja estrategia. Si todos somos delincuentes, nadie lo es. Pidamos esa investigación”, concluyó.

