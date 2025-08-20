Gobierno califica como “agresiva” la negativa de Nicaragua de extraditar a Carlos Ramón González

El presidente Gustavo Petro y Carlos Ramón González en la posesión de Olmedo López en mayo de 2023 Foto: Presidencia de la República

El ministro del Interior, Armando Benedetti, tachó como “inamistoso y agresivo” la negativa del gobierno de Nicaragua de extraditar a Carlos Ramón González, solicitado por la justicia colombiana por el desfalco de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Si el presidente pide la extradición a alguien y ese país no corresponde a ese pedido, es algo inamistoso y agresivo que no debe pasar”, señaló el ministro Benedetti, quien agregó que se examinará qué perjuicios podrían tener las relaciones bilaterales entre Colombia y Nicaragua.

La petición, que fue negada por el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense, se envió recientemente en un correo firmado por Óscar Iván Muñoz Giraldo, encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Nicaragua.

“La Embajada de Colombia en Nicaragua hace entrega de nota urgente y prioritaria con solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos Ramón González Merchán, quien se encuentra residiendo en Nicaragua y es solicitado por la justicia colombiana para comparecer en proceso judicial”, señala el mensaje divulgado por el propio presidente Gustavo Petro.

¿Por qué Nicaragua negó la petición?

De acuerdo con Nicaragua, la solicitud de extradición fue negada, pues a González “le fue otorgado Asilo Político, con base a la Constitución Política de la República de Nicaragua, Convenios e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos y de Asilo Político”.

Con esta decisión se complica el regreso a Colombia de González, exdirector del Dapre y exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y quien fue acusado por la Fiscalía de ser la mente detrás del millonario desfalco de la UNGRD durante el actual gobierno.

Aunque tanto Petro, la Cancillería y el exembajador y hoy senador León Fredy Muñoz han negado hacer movidas en favor de Carlos Ramón González, quedó claro en una carta revelada por Noticias RCN que la Embajada de Colombia en Nicaragua habría intercedido por González para que le fuera renovada su residencia.

