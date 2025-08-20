“No tengo problemas de salud”: Petro finalmente llega a evento de la Corte Constitucional

Gustavo Petro y Jorge Enrique Ibáñez Foto: Archivo Particular

Aunque finalmente llegó, el presidente Gustavo Petro aseguró que no había asistido al Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional organizado por la Corte Constitucional porque en su agenda habrían priorizado una reunión en la Casa de Nariño con congresistas. Desmintió tener problemas de salud.

Al ser abordado por la inasistencia del jefe de Estado, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, indicó que se le habría comunicado que Petro tenía problemas de salud y que por ende no podía hacer acto de presencia.

"Sé que tiene problemas de salud, según nos lo comentó. Pero de todas maneras estamos muy atentos con él, este es un evento de cordialidad. Lastimosamente no viene, pero estamos prestos de atender lazos de amistad y sus razones tendrá para no estar acá presente", indicó el magistrado.

El presidente Petro respondió al pronunciamiento de Ibáñez y desmintió estar enfermo, agregando que la cita con la Corte era más importante que la reunión con los congresistas para buscar acuerdos sobre el Presupuesto General de 2026, pero no habrían organizado correctamente su agenda.

No tengo problemas de salud. Podria ir de una. Privilegiaron una reunión con congresistas para el presupuesto que es importante, pero creo que la corte constitucional es más importante, que la reunión y daba tiempo para hacer una y otra https://t.co/IhWF76BXTD — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 20, 2025

“No tengo problemas de salud. Podría ir de una. Privilegiaron una reunión con congresistas para el Presupuesto, que es importante, pero creo que la Corte Constitucional es más importante, que la reunión y daba tiempo para hacer una y otra”, mencionó Petro en su cuenta de X.

Por ello, a última hora el mandatario se desplazó desde la Casa de Nariño hasta el Teatro Colón para asistir al foro.

De acuerdo con Ibáñez, la relación entre Gobierno y Corte es cordial y cada uno de los poderes está respondiendo a sus deberes y funciones. El alto tribunal tiene en sus manos una importante decisión: la constitucionalidad de la reforma pensional.

“Estamos estudiando todos los documentos que fueron recibidos para, con fundamento en ellos, enviarlos a la Sala Plena para que los estudie y tome la determinación que corresponda”, dijo el magistrado.

