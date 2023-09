“Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”: Nicolás Petro

Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico. Foto: Mintransporte

Este lunes, la Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, delitos que habría cometido cuando era diputado del Atlántico. “Hoy inicia la lucha de mi vida”, dijo Petro Bugos cuando se dio a conocer la noticia. El llamado a juicio confirma el fracaso de las negociaciones que adelantaba con la Fiscalía.

“Sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”, continuó el exdiputado.

Hace unas semanas, Petro Burgos había dicho en sus redes sociales que el fiscal general, Francisco Barbosa, ha politizado su proceso judicial. “Cada vez que el Fiscal Barbosa tiene una confrontación pública con mi padre Gustavo Petro, siempre habla de mi proceso y en tono amenazante. Señor fiscal, despoliticé mi proceso judicial”, puso en su cuenta de X.

