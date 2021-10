Niegan irregularidades en fallida elección de Bolívar en mesa directiva del Senado

El CNE reivindicó que el voto en blanco es un mecanismo de participación y que era lo adecuado cuando en julio la oposición no se puso de acuerdo frente a la elección de Gustavo Bolívar en la segunda vicepresidencia y se repitió el proceso con candidatos diferentes.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó este jueves, al término de su sala plena, que no se presentó ninguna irregularidad en el proceso de la frustrada elección del senador Gustavo Bolívar (Lista de la Decencia) el pasado 20 de agosto, cuando se impuso el voto en blanco y no prosperó su nominación como cuota de la oposición para la segunda vicepresidencia del Senado.

En ese entonces, oposición presentó la candidatura de Bolívar y se esperaba que la plenaria la secundara. Sin embargo, triunfó el voto en blanco con 66 votos contra 33 a favor del congresista. Por ello, ya sin Bolívar, se repitió la votación y resultó ganador Iván Name, de la Alianza Verde. En ese momento, cercanos al senador Bolívar alegaron que Name no podía ser candidato, pues la Alianza Verde ya había ocupado la vicepresidencia en la primera legislatura, con Angélica Lozano.

En medio del cruce de interpretaciones, el CNE negó las solicitudes realizadas en contra de la elección de Name y el fracaso de Bolívar. Lo anterior, en el marco de una acción de protección realizada por congresistas que alertaban la presunta vulneración al derecho a la participación en mesas directivas de plenarias de las corporaciones públicas de elección popular.

Según el organismo, los congresistas acertaron al repetir la elección con candidatos diferentes a los ya postulados, dado que la inconformidad frente Bolívar constituyó mayoría, “lo cual evidencia el disenso de los electores frente al aspirante, por lo que no le correspondía asumir la segunda vicepresidencia de la mesa directiva, ni era dable postularlo nuevamente”.

El Consejo reivindicó que el voto en blanco o protesta es un mecanismo de participación del pueblo que se deriva de la democracia dentro de un Estado Social de Derecho, por lo cual, ante su victoria, es legítimo realizar nuevamente la elección con nuevos candidatos, diferentes a los que resultaron vencidos por este voto.

“Si bien la postulación del referenciado senador no se realizó mediante acuerdo entre la totalidad de organizaciones políticas declaradas en oposición al Gobierno Nacional, es importante mencionar que las desavenencias presentadas dentro de este proceso de elección hicieron que su presidente tomara decisiones que permitieran proteger los derechos de las organizaciones políticas en mención”, agregó el CNE.

Para el organismo, pese a que no hubo unanimidad en los partidos de oposición y se presentaron divergencias entre las organizaciones políticas, la representación en las mesas directivas se cumplió, imperando la efectividad y prevalencia del derecho sustancial.

Los congresistas y políticos que elevaron el recurso ante el CNE son cercanos al denominado Pacto Histórico, una alianza de partidos de izquierda con miras a 2022 y cuyo máximo representante es Gustavo Petro. Entre ellos se cuentan los senadores Alexánder López (Polo Democrático), Pablo Catatumbo Torres (Comunes), así como los representantes legales de la Colombia Humana, la Unión Patriótica y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).