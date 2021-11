“No busco ministerios ni estoy pensando en otra alcaldía”: Enrique Peñalosa

Ha desarrollado la mayoría de su carrera en Bogotá. ¿Cómo se piensa proyectar a escala nacional?

Soy un gerente público que produce resultados y eso es válido para Bogotá, Cali, Barranquilla o Colombia. Cuando uno hace una hoja de vida no pone lo que va a hacer, pone lo que ha hecho.

¿Por qué en estas elecciones los partidos están quedando de lado?

En el mundo hay un rechazo a los partidos y en Colombia es claro que han servido como maquinarias y para presionar al Gobierno por puestos y contratos. Los ciudadanos quieren candidatos independientes, pero los políticos se inventaron una legislación para cerrarles el paso a los independientes y obligar a la democracia partidista.

También están en furor las coaliciones y ya se concretó el Equipo por Colombia. ¿Qué futuro le ve?

Hacer coaliciones es bueno, saludable y es normal que se hagan tarde o temprano. El interés es Colombia. Hay que buscar más lo que nos une que lo que nos separa y en estos momentos hay un riesgo grande con Gustavo Petro.

Primero, porque ha expresado a lo largo de los años simpatía por los gobernantes de Venezuela que acabaron con ese país. Segundo, porque ha expresado un irrespeto total por las instituciones y ha dicho que todos los que han dirigido a este país son corruptos, clasistas, egoístas e incompetentes. Es claro que no le interesa respetar las instituciones y que las podría desbaratar sin ningún problema. Tercero, lo sucedí en la alcaldía y vi que como gobernante fue muy poco efectivo. Y va tan bien en las encuestas, que es importante hacer coaliciones con posibilidad de ganarle.

Ninguno despega en las encuestas aparte de él. ¿Es el rival a vencer?

Claro, es el rival a vencer. Sería maravilloso una segunda vuelta con dos candidatos distintos de Petro, pero no creo que sea posible.

Si no avanza su aspiración, ¿se ve en el Congreso? Dicen que su campaña es un trampolín para intentar una tercera alcaldía de Bogotá.

No tengo ningún interés en ir al Congreso. Tampoco busco ministerios o embajadas, ni estoy pensando en otra alcaldía.

Si hay algo por lo que lo conocen es por el tema de transporte e infraestructura. ¿Cómo llevaría esos temas al ámbito nacional?

Aquí ha habido un gran progreso en infraestructura en los últimos veinte años. Como gobernante, he hecho muchas obras y no soy ingeniero, soy gerente, y he demostrado tener el carácter para tomar decisiones difíciles, armar equipos, producir resultados y tomar las decisiones impopulares, pero necesarias, para hacer las obras.

Por esta época salen a la luz los escándalos. A usted le han echado en cara los Pandora Papers y temas ambientales, entre otros. ¿Le podría afectar su campaña?

Me siento muy orgulloso de mi tema con los Pandora Papers. Tener una sociedad en Panamá es igual de legítimo a tenerla en Bucaramanga, con la diferencia de que no trabajaba allí, sino por el mundo. En los últimos veinte años casi todos mis ingresos han venido del exterior y simplemente tuve unas sociedades para administrar eso.

¿A cuáles políticas de este gobierno les daría continuidad y a cuáles no?

Le daría continuidad a la implementación del Acuerdo de Paz. A la política exterior con Venezuela no: es evidente que el gobernante es Maduro y no Guaidó, y eso no significa que crea que Maduro es buen gobernante. Hay que minimizar el conflicto al máximo, garantizarle a Venezuela que no vamos a intervenir y buscar el mínimo de relaciones comerciales.

¿Cómo haría para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz?

No es cierto que no se esté implementando el Acuerdo de Paz. Se está haciendo un esfuerzo grande por proteger a los desmovilizados y resarcir a las víctimas. Hay que seguir en esa senda y, si fuera posible, hacer otros acuerdos de paz.

¿Entonces le apostaría a un proceso de paz con el Eln?

Por supuesto.

¿Cuál es su posición en cuanto a aborto y eutanasia?

En todas partes del mundo las mujeres de estratos altos tienen el aborto como quieren, cuando quieren y con todas las condiciones de higiene. La pregunta no es si hay aborto o no, sino si las mujeres pobres van a tener un aborto higiénico y bien hecho o van a morirse. Hay que minimizar los embarazos no deseados. Me acojo a lo que recomienda la Corte Constitucional. Y frente a eutanasia, hay que permitirla sin tantas trabas. Hay quienes están sufriendo mucho, con enfermedades terminales, y es inhumano bloquearles la eutanasia.

¿Impulsaría la regulación del cannabis de uso adulto?

El cannabis es legal en casi todas las ciudades de Estados Unidos. Es algo que sería ideal que no se consumiera, pero no es muy claro que por ejemplo el consumo de alcohol sea mejor que el de cannabis. Más bien parece que hay más riesgo de comportamientos violentos con alcohol que con cannabis.

El estallido social inició al final de su administración y desde entonces se habla de reformar la Policía y desmontar el Esmad. ¿Es necesario?

No creo que lo sea. Hay que fortalecer la Policía. Y es bueno recordar que el Esmad es una fuerza entrenada para no hacer daño a los manifestantes y que no utiliza armas letales. Ahora bien, cometen abusos y la ley permite castigarlos, pero lo que estamos enfrentando es un problema de criminalidad gigantesco y masivo. Hablar de debilitar a la Policía de cualquier forma es suicida, porque estamos enfrentando empresas del crimen. Hay vandalismo y eso es un crimen porque dejar una ciudad sin transporte es como dejarla sin agua.

¿Qué propuesta tiene para detener la ola de inseguridad urbana?

Es una prioridad. Hay mecanismos para prevenir el delito: más empleo, reducir la deserción escolar y canchas deportivas. Y aun en los países más avanzados, donde se han resuelto todos los problemas sociales que tenemos, se necesita policía y se necesitan cárceles.

¿Apoyaría una reforma a la justicia?

Hay que ser drásticos con los delitos a mano armada. La ley le da importancia más al valor de lo robado que a la manera como es robado. Hay que hacer más cárceles, pero mientras tanto, para que no haya hacinamiento inhumano, que en alguna medida lleva a que los jueces no quieran condenar a los delincuentes, hay que utilizar más casa por cárcel.