“No es cierto”: Registraduría y CNE no invitaron a disidencias a instalar elecciones

Registrador Nacional (Vestido azul) y Alfonso Ocampo, presidente del Consejo Nacional Electoral (vestido gris). Foto: Óscar Pérez

Este 27 de octubre se conoció un comunicado en el que las delegaciones del Gobierno y de la disidencia de las extintas FARC, autodenominadas Estado Mayor Central (EMC), anunciaron que estarán presentes en el acto protocolario de apertura de las elecciones regionales que se realizaría el domingo en Popayán.

Diversos sectores, incluyendo funcionarios del Gobierno, rechazaron el comunicado y mostraron su indignación por la que sería la presencia de un grupo criminal en la inauguración del proceso electoral del próximo 29 de octubre.

(Lea: “Desde Hawái, Petro adelantó detalles de su encuentro con Biden y habló del Metro de Bogotá”)

De acuerdo con el comunicado, por “invitación de las autoridades electorales”, es decir, de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral (CNE), “la mesa de diálogos de paz acompañará a la población, a las autoridades nacionales, territoriales y municipales, a las electorales y al ministerio público durante el proceso electoral en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca”.

Aunque varios criticaron a Petro, lo cierto es que el comunicado no dice que la invitación la hubiese hecho el Gobierno, sino las “autoridades electorales”. Es más, ministros del gobierno Petro ya dijeron que no fue su responsabilidad y que no hubo una invitación directa. Así, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pidió a la organización electoral aclarar.

(Le podría interesar: “Petro quiere que bogotanos puedan decidir cómo quieren el Metro: habló de plebiscito”)

La Registraduría de Alexander Vega se manifestó minutos después y señalaron que no es cierto que la organización electoral los haya invitado a la instalación de las elecciones territoriales de este domingo.

“La autoridad electoral, junto a la Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Popayán, habían programado el evento en compañía de las Misiones de Observación Electoral Internacional acreditadas en el país, autoridades civiles, militares y de Policía para la apertura”, pero no con las disidencias, según aseguraron.

Por último, tanto el registrador Vega y el presidente del CNE, Alfonso Campo, en un comunicado conjunto, cancelaron el evento en Popayán e anunciaron que instalarán los comicios desde “otro lugar del territorio nacional”.

👀 Acá el comunicado:

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.