“No es una opción viable encerrarnos hasta que aparezca una vacuna”: Duque

Así les respondió el presidente a quienes piden un aislamiento más estricto ante el incremento de casos de COVID-19. El primer mandatario insiste en que tenemos que aprender a convivir con el virus, pus no habrá vacuna en por lo menos un año.

Mientras algunos alcaldes, como el caso de Claudia López en Bogotá, ventilan la posibilidad de regresar a una cuarentena más estricta ante el incremento de contagios de COVID-19, el presidente Iván Duque insiste en la necesidad de “aprender a convivir con el virus”, pues es claro que “no habrá vacuna en por lo menos un año” y en este momento “tampoco hay tratamiento verificado” contra la enfermedad.

El primer mandatario es claro en advertir que es la ciudadanía, a partir de su responsabilidad, la que tiene la sartén por el mango y que definitivamente no se puede estar en aislamiento obligatorio por siempre. “Nosotros debemos entender que no es una opción viable para la sostenibilidad de nuestras sociedades sencillamente decir: vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna. Tenemos que aprender a convivir con este virus y tenemos que ganarle”.

Es la disyuntiva que se plantea para los gobernantes, tanto a nivel nacional como regional y local. “Aquí no se trata de buscar culpables. La ciudadanía no es culpable de una pandemia, los gobiernos no son culpables de la pandemia. Ni el Gobierno Nacional ni las gobernaciones ni las alcaldías. Todos la estamos enfrentando. Y nuestra responsabilidad es obrar como equipo. Y por eso estamos todos para apoyarnos”, dice Duque.

Y es que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se debe tener claro que no habrá vacuna contra el COVID-19 en por lo menos un año. “Lo ha dicho su director (Tedros Adhanom Ghebreyesus), la expectativa es que por lo menos en un año tendremos vacuna. Si llega antes, bienvenida, y requerirá también la distribución universal para que llegue a todos los países del mundo. Pero partamos de la base de que vamos a estar un año sin vacuna”.

De ahí que los retos, insiste el jefe de Estado, además de la protección de la vida y el mismos sistema de salud, deban apuntar a proteger también los empleos y la vida de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas”. Y es ahí donde el jefe de Estado llama la atención sobre la responsabilidad de la gente: “Le ganamos con cultura ciudadana, le ganamos con el distanciamiento físico, cumpliendo los protocolos y sobre todo, entendiendo que nos cuidamos y protegemos a los demás”.

Y en lo que puede ser un claro mensaje a las peticiones de hacer más radical la cuarentena, el prsidente recalcó: “Nosotros los colombianos no podemos caer en el derrotismo de decir que en algún lugar no hemos sido los suficientemente juiciosos, y entonces la única alternativa tiene que ser encerrarnos. No, nosotros, como sociedad, tenemos que demostrar que es nuestra disciplina, nuestra cultura ciudadana la que nos saca adelante”.