No hacer política con la vida de los excombatientes, pidió Emilio Archila

Un duro pronunciamiento hizo el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, desde El Tambo (Cauca), al pedirles a los sectores de oposición en el país no hacer política con la seguridad y la vida de los excombatientes, diciendo que las agresiones en su contra se deben a que el Gobierno no ha cumplido con la implementación del Acuerdo de Paz.

“Los 1.224 excombatientes que residen en el Cauca y todos los 13 mil que están en el país, saben que estamos trabajando con ellos y para ellos: Ejército, Policía, Unidad de Protección, las agencias, la Fiscalía. Nuestro objetivo es cero ataques, cero agresiones a excombatientes. No tiene sentido hacer política con un tema tan delicado como la vida y seguridad, y es irresponsable decir que los agreden porque no implementamos. Los enemigos comunes son los malos, las disidencias de ‘Gentil Duarte’, aquellos a quienes estamos persiguiendo y vamos a capturar para que respondan por sus delitos”, enfatizó Archila.

El pronunciamiento de Archila va en la misma línea que mostró el pasado fin de semana el presidente Duque, cuando en entrevista con El Espectador, rechazó los asesinatos de al menos 278 firmantes del Acuerdo de Paz y responsabilizó a las disidencias.

“Soy el primero en rechazar esos crímenes, pero empecemos por mirar quiénes fueron los firmantes. ¿Dónde está Iván Márquez, que era el jefe negociador? ¿Dónde están Santrich, que se paseó por el mundo diciendo ‘quizás, quizás, quizás’ y después se fue al terrorismo? ¿El Paisa, Gentil Duarte, Guacho, Iván Mordisco, Romaña, Grannobles? La lista es larga. Muchos de esos bandidos han matado a muchos de esos 278 firmantes, no puedo decir que a todos, pero a muchos los han matado esas disidencias y hay que reconocerlo, no para eludir responsabilidades, ni protección, pero la realidad es dura”, manifestó el primer mandatario.

Incluso, a manera de conclusión, el jefe de Estado se atrevió a asegurar que en los tres años de mandato que ya va a cumplir, ha hecho por la implementación de la paz que lo que hizo su antecesor: ”Cuando me posesioné, los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) se acababan, iban a desaparecer, y los revisamos porque esas personas no podían quedar al garete. Hicimos adquisición de predios, estamos haciendo titulación de tierras y vamos a empezar a entregar 50 casas de 350 previstas este año para excombatientes. Además, autorizamos un pago adicional y programas de protección, y he estado en por lo menos nueve reuniones para dar garantías de seguridad. Recibí cero procesos productivos colectivos, los hemos multiplicado el 800 %. Los proyectos productivos individuales los hemos cuadruplicado. Las emisoras de capacitación comunitaria fueron entregadas. El catastro multipropósito ha empezado en este gobierno. Por eso, decir que no hay compromiso ante la desmovilización es falso ante las evidencias y que, por razones políticas, no se les pueda conceder a Duque algunos avances, por una bandera electoral, eso es otra cosa. Mi conclusión es que nuestro gobierno ha hecho mucho más que lo que hizo en 20 meses el gobierno anterior para la implementación del Acuerdo”, enfatizó.

La presencia de Emilio Archila en El Tambo se dio en cumplimiento de una jornada más del programa “Paz con Legalidad”, en la que ratificó el compromiso de la administración Duque en avanzar con acciones concretas en las comunidades más afectadas por la violencia y la pobreza. “Este gobierno empezó a pagar una deuda ancestral con el Cauca, solucionando problemas que debieron resolverse hace varias décadas. Estamos trabajando con compromiso político, planeación seria y robusta, y respuestas claras a las comunidades, con inversiones que nunca se habían hecho en estas regiones”, concluyó el consejero, a quien acompañaron más de 40 funcionarios de entidades gubernamentales que trabajan en los territorios.

Entre estos estuvo el director de la Agencia de Renovación del Territorio, Juan Carlos Zambrano, que señaló que el jugársela por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), es el punto fundamental para el cierre de brechas, ejemplo de ello es que “el día de ayer se colocó la primera piedra para la vía entre Balboa y Argelia, un proyecto de $80 mil millones, lo cual sale gracias a las visitas a la comunidad, la estructuración, la planeación y el seguimiento”.

Zambrano también presentó las grandes inversiones en los territorios PDET: “Son $8,35 billones de pesos, que se logran a la estructuración de los proyectos con todos los actores de la región. Me quiero centrar en la planeación de corto, mediano y largo plazo, solo esto nos permite la irreversibilidad de los PDET, para que esto continúe por 15 años. Si defendemos la planeación que hoy tenemos construida para que los próximos gobiernos sigan adelante con los PDET”.

Archila destacó además el aporte del sector privado y la comunidad internacional al desarrollo regional en varios frentes de la implementación, y celebró hechos como el que ocurrirá mañana en Santander de Quilichao, cuando la Gobernación anunciará su plan integral de Paz con Legalidad.