No hay campaña de desprestigio contra empresas: Gobierno a presidente de la ANDI

Juan Fernández, consejero presidencial para Asuntos Empresariales de Casa de Nariño. Foto: Archivo Particular-Noticias Caracol

Luego de que esta mañana el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Bruce Mac Master, hiciera un fuerte señalamiento en contra del presidente Gustavo Petro; Juan Fernández, consejero presidencial para Asuntos Empresariales de Casa de Nariño salió en su defensa.

En medio de un fuerte debate sobre la reforma tributaria que tramita en el Congreso, el empresario dijo a través de Twitter que Petro ha “decidido liderar una campaña de desprestigio y estigmatización contra las empresas de Colombia porque criticamos propuestas suyas”, señaló.

Mac Master hizo esa acusación partiendo de unas declaraciones del presidente Petro, en las que sugirió que las empresas no apoyan la reforma pues no desean pagar impuestos y no quieren participar de la construcción de paz.

“Ha sido una forma de argumentar, para generar un ambiente en contra de las opiniones que hemos dado sobre la reforma tributaria”, agregó el empresario para Blu Radio.

Frente a esas declaraciones, Juan Fernández dijo que el presidente “no está liderando ninguna ‘campaña de desprestigio y estigmatización contra empresas de Colombia’. De nuevo es peligroso fomentar lo que no es cierto. No será que lo que hace falta es un interlocutor válido en la ANDI”, respondió el consejero.

No es la primera vez que Fernández señala que Mac Master busca desinformar con sus declaraciones. Durante el Congreso Nacional de Comerciantes, de Fenalco, le dijo que: “no es cierto, como usted lo dice, que ´para que el gobierno de Gustavo Petro quede contento, tienen que pasar cosas muy malas para el sector económico’. Eso es desinformar, fomentar lo que no es cierto”, señaló.