“No hay que acabar con el sistema actual”: Partido de la U sobre la reforma a la salud

El presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, confirmó que el debate de la propuesta de reforma a la salud del Gobierno Petro iniciará la próxima semana. Siendo así, el texto, que comenzó su trámite en el Congreso durante la legislatura pasada, tendrá el los próximos días su segunda discusión en la plenaria.

La discusión se reanuda justo cuando los gerentes de Compensar, Sanitas y Sura, tres de las EPS con más usuarios del país, enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el que le alertaron por su presunto déficit y advirtieron que los recursos asignados no les alcanzan para “cubrir las necesidades del sistema”.

En ese contexto, el representante Víctor Manuel Salcedo, copresidente del partido de la U y una de las voces que más ha cuestionado el proyecto del Gobierno, habló en nombre de la colectividad sobre ese déficit y del ambiente para la reforma la semana siguiente.

Recordemos que la U ha sido el único partido declarado en independencia que, luego de la disolución de la coalición del Gobierno, ha vuelto a sentarse a conversar con el presidente Gustavo Petro, quien convocó a los partidos y otros sectores políticos y económicos a un “acuerdo nacional” para hacer realidad sus reformas y llegar a consensos.

Según Salcedo, para la reforma a la salud ve un ambiente positivo y un debate constructivo. “La realidad de hoy es que hay una reforma a la salud de iniciativa del gobierno, que está en transito. Hay que trabajar sobre ella y nosotros daremos la discusión. El partido ha insistido en unos puntos y lo haremos vía proposiciones”, dijo a este diario.

El copresidente de la U entró en detalles y aseguró que hay que mejorar aspectos del sistema de salud, pero no acabar con él. “La reforma debe buscar el fortalecimiento de la atención primaria, mantener la gestión del riesgo, las redes integradas en salud y definir una Unidad de Pago por Capitación (UPC) en unas condiciones claras”, dijo.

Respecto a las Empresas Prestadoras del Servicio (EPS) afirmó que se deben mantener sus funciones en la gestión del riesgo como en la auditoria, aunque el partido coincide con el Gobierno en el giro directo y que la ADRES le pague a las IPS, si bien, “hay que auditarlo”.

El déficit que anunciaron las EPS

Sobre tal crisis, Salcedo aseguró que si bien el Gobierno ha aumentado los recursos, lo ha hecho a “cuenta gota”, pues las EPS tienen una deuda muy grande por el Covid-19, que no se han pagado y que no permite superar la crisis.

“El déficit que traen las EPS no es de este Gobierno, hay que decirlo, pero si se aumenta el 16% la UPC, pero los otros gobiernos no lo habían hecho y hay una deuda, no hay claridad sobre los recursos”, dijo.

Según el Partido de la U, “hay que hacer un estudio técnico sobre las EPS que están soportando pacientes de alto costo, para que no haya sobrecarga y sí equilibrio del sistema. (...) El Gobierno también debe tener en cuenta en qué oportunidad están girando los recursos”.

