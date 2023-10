“No podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos en el alma”: Petro a disidencias

Gustavo Petro se dirige a la comunidad en el Cauca, zona de constantes combates entre el Ejército y las disidencias de la Farc. Foto: ROCHI

Durante su visita a El Tambo, Cauca, este martes, el presidente Gustavo Petro se refirió a la situación que se vive actualmente en Argelia, Cauca, producto de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias de las Farc. “Yo he dado la orden a todos los miembros del Ejército de tomar El Plateado. Yo la di, ahí no puede haber confusión. Sinceramente, después de que habían matado a policías por allá en otros pueblos. La di porque esta economía no puede seguir financiando la muerte de la sociedad colombiana, no puede ser, no nos podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos en el alma, eso no se permite”, fueron las palabras del primer mandatario.

Petro anunció que su gobierno busca convertir el Valle del Micay, uno de los complejos cocaleros del suroccidente del país, en el plan piloto de su nueva política contra las drogas, que les permita a las comunidades campesinas dar el paso de una economía ilegal hacia otra legal. Dijo que el Micay “tiene una responsabilidad, hoy con nosotros, el Gobierno, y con los que están armados ahí” de cara a ese cambio. “Y entonces hacemos un cambio así, donde ese destino desaparece de nuestra historia y somos capaces de mostrarle al mundo y al país que podemos transformar la realidad en una realidad que beneficie al pueblo, en donde pueda haber democracia, que no es más sino el gobierno popular, el poder popular y la paz”, añadió.

En El Plateado, ubicado en el Cañón de Micay, se han registrado combates desde el pasado 28 de septiembre. Los disidentes emboscaron a un grupo de uniformados, uno falleció y seis resultaron heridos. Los habitantes de la zona han comenzado a desplazarse ante el miedo de quedar atrapados en el fuego cruzado. Se registran más de mil personas que se han movilizado a raíz de los enfrentamientos.

El presidente ya había mencionado la situación en esta zona que se ha vuelto un fuerte campo de batalla para los frentes que operan en el Cauca y había hecho referencia al nexo entre el Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de Iván Mordisco, y el narcotráfico. “El EMC en el Cauca está en pleno frenesí bélico porque sabe que está perdiendo su fuente de dinero, el ejército avanza sin parar en el valle del Micay donde se concentra el 75% de la hoja de coca del Cauca”, trinó hace unos días Petro.

El.EMC en el Cauca está en pleno frenesí bélico porque sabe que esta perdiendo su fuente de dinero, el ejército avanza sin parar en el valle del Micay donde se concentra el 75% de la hoja de coca del Cauca. https://t.co/JbRiGlPmmQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 24, 2023

