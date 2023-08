“Nos acusan de expropiadores”: Petro lanzó duro discurso contra oposición y prensa

AME4870. SAN JOSÉ (COSTA RICA), 28/08/2023.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, da una declaración tras una visita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) hoy, en San José (Costa Rica). Petro abogó este lunes por el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de más financiamiento y con una ampliación que abarque explícitamente los derechos de la mujer, las de medio ambiente y los colectivos. EFE/ Jeffrey Arguedas Foto: EFE - Jeffrey Arguedas

En medio de la entrega de tierra para campesinos del corregimiento de El Salado, en el Carmen de Bolívar (Montes de María), el presidente Gustavo Petro lanzó un duro discurso contra la prensa y la oposición, en el que aseguró: “Este hecho muestra una paradoja, yo diría, porque el día de hoy buena parte de los medios de comunicación se han dedicado a hablar de que queremos expropiar la tierra”.

En el acto de entrega, junto a la Agencia Nacional de Tierras, el Jefe de Estado entregó 780 hectáreas a 272 familias víctimas del conflicto armado y a ex-FARC que han hecho su proceso de reincorporación en los Montes de María. El discurso del presidente, que comenzó sobre las 6:00 p.m., a pesar de que estaba programado para las 3:00 p.m., el mandatario afirmó que “mientras la prensa hoy se llena con los voceros, con las visiones de los grandes poseedores de tierra improductiva, acusándonos, miren lo que pasó aquí. Se quedó medio oculto. No se han sacado las lecciones históricas”.

En medio del discurso del presidente, lanzó varias pullas a los medios de comunicación insinuando que los temas de despojo de tierras en Colombia no estuvieron en la agenda pública. “Ahí si no hay escándalo (...) No aparece la ancha prensa denunciando el crimen”, afirmó. Mientras tanto, la Asociación Campesina de Víctimas del Conflicto Armado de El Cocuelo (Asocamvico) participó del acto simbólico junto a otras familias de firmantes de paz.

Petro también habló de la impunidad en los procesos judiciales sobre restitución de tierras en Colombia. “Pasaron los años y los procesos judiciales. 22, acabo de escuchar, hasta que los jueces hicieron justicia”. Cómo puedo decir que hay justicia si las sentencias se quedan en las gavetas, si los procesos judiciales duran más que la vida de la persona, que la vida de la víctima”, afirmó.

Especificó, por ejemplo, que hubo casos en los que pasaron 10 años para que la justicia tomara una decisión de fondo para favorecer a los campesinos víctimas del despojo de tierras. “Sería más injusto que el presidente de la República, por omisión o pereza o porque no le da la gana de entregar tierra al campesinado, se quede en silencio”. Afirmó, que en medio de la reforma agraria que lidera desde su Gobierno, pretende agilizar los procesos de entrega de tierras que ya tienen una decisión de un juez en firme.

En medio de su intervención, se refirió al líder Samuel Torres, el cantador de la masacre de El Salado que ha denunciado, a través de la música, esa tragedia. Aunque parte de su discurso se centró en hablar sobre la reparación a las víctimas, volvió a referirse a la prensa: “El día de hoy, buena parte de los medios de comunicación se han dedicado a hablar de que queremos expropiar la tierra, expropiación exprés. Un artículo que ni siquiera fue presentado al debate del Plan Nacional de Desarrollo”, aseveró.

El Jefe de Estado se refirió a una la empresa productora de cemento a nivel nacional Argos, asegurando que “se quedaron con tierra de desplazados”. Y, según él, los medios de comunicación no fueron imprecisos en la información que dieron sobre el tema de la expropiación. “Hoy nos acusan de expropiadores. ¿Alguien, en algún lugar de la televisión nacional o de la prensa o de la discusión pública o del Congreso o partidos políticos, acaso dijo que lo que había hecho Argos en realidad era una expropiación a miles de campesinos?”, preguntó.

En su discurso, que duró poco menos de media hora, fue enfático en resaltar la integración del campesinado en el Plan Nacional de Desarrollo y en los avances de su reforma agraria. “La Constitución ordena el acceso a la propiedad de los trabajadores agrarios y acaba de aprobarse una reforma constitucional también que habla de los derechos del campesinado de Colombia”.

Incluso, dedicó parte de su alocución a hablar sobre el acuerdo nacional que ha propuesto como bandera de su Gobierno. “La triste realidad de un país que obviamente tenemos que superar pacíficamente he puesto como horizonte la reconciliación, un acuerdo nacional he dicho, pero un acuerdo nacional no es que las víctimas se arrodillan; un acuerdo nacional no es que el pueblo humilde, entonces se pone a implorar limón. Acá se necesita la indemnización, la reparación”.

