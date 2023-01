“Nos oponemos a las listas cerradas y eso no va a cambiar”: Antonio Navarro Wolff

Antonio Navarro Wolff, copresidente y vocero del partido Alianza Verde.

La bancada verde ha expresado en varias ocasiones su desacuerdo con el sistema de listas cerradas que propone el Gobierno en la reforma política. Han advertido que esa propuesta, así como la posibilidad de que congresistas puedan cambiar de partido (al modificar el régimen de inhabilidades) debilitaría los nuevos liderazgos y a los partidos minoritarios. Si bien en esos puntos han mostrado una posición inamovible; tras una reunión el pasado miércoles con el ministro de Interior, Alfonso Prada, acordaron un procedimiento para trabajar armónicamente y llegar a consensos sobre varios temas.

En entrevista con El Espectador, el copresidente y vocero del partido Alianza Verde, Antonio Navarro Wolff, ofrece detalles sobre ese diálogo. Confirma que la bancada defenderá el voto preferente pero que ese no será motivo para apartarse de la coalición de gobierno. “Los miembros del partido tienen sus propias opiniones y se buscarán acuerdos”, dice. Igualmente, asegura que apoyarán la política de “paz total” y da algunas pinceladas sobre la estrategia de los verdes para las elecciones locales.

¿Qué le manifestó el partido Alianza Verde al ministro Prada?

El partido dejó claro su interés en aportar a la agenda legislativa por venir y reiteró la necesidad de lograr que nuestros congresistas sean escuchados por los diversos ministros del Gobierno. Queremos que Alianza Verde, como un partido de gobierno, sea tenido en cuenta en los proyectos de ley que se van a presentar para el periodo que comienza desde febrero.

Usted dijo en su cuenta de Twitter que la reunión del miércoles pasado fue exitosa, ¿por qué?

Fue una reunión amistosa y muy participativa. Estuvieron casi todos los miembros de la bancada de Alianza Verde del Senado y la Cámara de Representantes. El ministro Prada se mostró muy abierto a escuchar los puntos de vista del partido y a establecer mecanismos de comunicación que van a incluir en algún momento una reunión con el presidente Petro.

El Gobierno plantea una agenda bastante ambiciosa, entonces, quedamos con el compromiso de hacer una serie de reuniones durante las próximas semanas sobre los proyectos importantes. Nos encontraremos con los ministros de cada cartera para conversar sobre nuestros puntos de vista anticipadamente.

Eso quiere decir que, ¿cualquier rumor sobre ser independientes queda descartado?

Sí, la decisión de hacer parte de la coalición de gobierno fue tomada por la mayoría y sobre todo, hay un ambiente favorable, positivo y de mutua escucha, lo que es muy importante para nosotros que no vivimos de los puestos ni de la burocracia. Tenemos nuestros propios puntos de vista y queremos lo mejor para el país.

Si bien hay un ambiente amable, ¿qué va a pasar con la reforma política y con los puntos con los que están en desacuerdo?

Buscamos avanzar en una posición conjunta en las próximas semanas, pero, si no logramos ponernos de acuerdo, esperamos que se respete nuestro punto de vista porque la coalición de gobierno es diversa. En Alianza Verde es muy clara la defensa del voto preferente y eso no va a cambiar, vamos a mirar qué posibilidad hay de una propuesta distinta, pero no quiero adelantarme a lo que vaya a pasar.

¿Todos los miembros de Alianza Verde tienen disgustos con el Gobierno o es cosa de unos cuantos?,

En el tema del voto preferente no hay unanimidad, pero, sí hay un 90% del partido que no está de acuerdo con listas cerradas. Los miembros tienen sus propias opiniones y se busca lograr acuerdos, pero, como lo he dicho, al interior del partido se respetan los puntos de vista distintos.

¿Cree que algunas de esas diferencias podrían comprometer la presidencia de los verdes en el Congreso?

Hay un acuerdo de que la presidencia en la segunda legislatura le corresponde a Alianza Verde, esperamos que eso se cumpla.

¿Cuál es la agenda a la que le apostará la bancada?

La bancada parlamentaria presentó más de 50 proyectos de ley que están siendo tramitados en el Congreso. Hay algunos importantes como el aumento del periodo legislativo o la disminución del salario de los congresistas. El Gobierno ha mostrado interés en varios; claramente, no esperamos que respalden todos, pero sí algunos de esos.

¿Cuáles cree que han sido hasta el momento los aciertos del gobierno Petro?

La política de la “paz total” como una prioridad es un acierto; no es nada fácil pero sí muy importante, especialmente en un contexto en el que hay mucha violencia, conflictos e ilegalidad. Parece que las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) avanzan en buenos términos y esperamos que así sea. Es una apuesta que apoyamos con toda la energía y entusiasmo.

Y, ¿los desaciertos?

La declaratoria de cese el fuego bilateral con el Eln fue una equivocación, pero, eso ya se está aclarando. A veces hacen anuncios que no están confirmados y que tienen que ser corregidos.

¿Cuál será la estrategia de Alianza Verde para las elecciones regionales de 2023?

Cada elección de gobernadores o alcaldes tiene su lógica propia. Se buscarán alianzas con las fuerzas alternativas, estamos dispuestos a trabajar con la bancada de Gobierno (Pacto Histórico); en otros casos iremos de una manera distinta, pero, ahí vamos explorando. Somos claros y no queremos especulaciones. Por otro lado, para nosotros es fundamental que haya candidaturas que sean competitivas, por eso estamos en la búsqueda de nombres.

Usted fue gobernador de Nariño, ¿qué considera que necesita ese departamento?

Nariño necesita soluciones de corto, mediano y largo plazo. La situación es muy grave. Necesitamos mucha solidaridad del Estado y que se resuelvan un par de temas que desde hace rato se han planteado. Por ejemplo, respecto a infraestructura, en el largo plazo se necesita la doble calzada Popayán-Pasto, con la variante Timbío-El Estanquillo, que evite pasar por la zona de Rosas, en donde hay una falla geológica; y, también la variante San Francisco-Mocoa.