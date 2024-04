“Nuestra marcha no es para medir fuerzas con el presidente”: Carolina Arbeláez

Carolina Arbeláez, representante de Cambio Radical. Foto: Juank Diaz

¿Cuáles son los motivos para convocar a las marchas del 9 de abril?

Esta es una forma de manifestarse en contra de las reformas del señor presidente que están en contravía del bienestar de los colombianos, específicamente la de la salud, la reforma laboral y pensional. Nos movilizamos también por lo que está pasando en materia de orden público. Son muy preocupantes las cifras de lo que está pasando en el Cauca o Nariño, con los territorios están a la merced de los criminales. Y la invitación también es en contra de los últimos anuncios del presidente, quien se molesta porque el Congreso no quiere pasar sus reformas y entonces hace un llamado a una constituyente. Es una marcha en defensa de la democracia y de las instituciones.

Representante, pero si nadie ha convocado a la constituyente, ¿marchar en contra de ese proceso no sigue están muy en el aire?

Lo que nos preocupa es cómo quiere convocar el señor presidente la constituyente. Lo que hemos dicho desde el partido es que si él quiere tramitarla a través de mecanismos legales y constitucionales, estamos listos para hacer parte de la construcción de esa constituyente y preguntarle a los colombianos si quieren que se destruya todos los avances que se han dado durante todo este tiempo. La alarma que nos dan los discursos un poco divisorios del señor presidente es que solo le sirve una constituyente que se haga con la gente que lo apoya o piensa igual que él.

¿La marcha también se configura como un espacio para seguir consolidando el movimiento de “Promotores de la legalidad”?

En este momento estamos sumando esfuerzos, invitando a la gente que se sume a una acción popular que tenemos en contra del decreto de “jóvenes en paz”. También estamos haciendo una demanda de nulidad en el Consejo de Estado, entonces estamos saliendo a la calle a contarle a la gente sobre nuestro movimiento y cómo se pueden sumar.

¿Hay alguna razón por la cual esté convocada para el domingo 21 de abril?

Siempre que hemos convocado movilización nos han dicho que puede ser un domingo porque la gente trabaja, entonces no sale porque no puede. Entonces lo que esperamos es que de esta forma toda la gente pueda estar disponible para poder marchar, si así lo quiere.

¿Cómo ha sentido el pulso político en las calles, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el oficialismo convocó a marchas el 9 de abril?

Aquí el tema no es de medir fuerza, sino que esto es un llamado al señor presidente a que escuche. No hemos sentido que quiera escuchar, a diferencia de los presidentes en el pasado que por lo menos se sentaban con promotores de las marchas. Él no gobierna solamente para un sector, gobierna para todo Colombia y hay una inconformidad. Estas son unas marchas que se han convocado de manera natural, nada bajo presión, no se han usado recursos públicos para eso.

¿Cómo ve el futuro de las reformas?

En la reforma a la salud esperamos que se mantengan en firme los nueve que ya se pronunciaron a favor del archivo y que rápidamente se pueda votar en el Congreso. Que no acudan a artimañas, como hemos podido ver con las recusaciones para ir restando el quórum. El llamado que hacemos es a que se respete la decisión de archivar la reforma y se convoque a una gran mesa de concertación nacional para mirar cuál es la reforma que se puede tramitar. Nunca hemos dicho que la reforma no se necesita, somos conscientes de que hay unas necesidades en los territorios que hay que atender, pero no bajo la imposición de un modelo socialista.

¿Y la pensional?

No puedo garantizar si a esa reforma le van a alcanzar o no los tiempos. Lo que sí sé es que están muy apretados y están tramitando muchas al tiempo. En la pensional tenemos unas observaciones profundas. Para que el adulto mayor pueda tener una pensión solo se necesita voluntad presupuestal. Reducir al pago que le van a hacer un millón de pesos a los delincuentes, por ejemplo, y destinarlos a los programas con los subsidios del adulto mayor.

