Comisión de Acusación abrió investigación previa al presidente Petro por tarimazo en Medellín

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ordenó abrir una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro, como respuesta al polémico acto realizado en el Centro Administrativo La Alpujarra de Medellín, el pasado 21 de junio de 2025.

El mandatario participó en un evento de “paz urbana” que incluyó la presencia de cabecillas de organizaciones criminales, quienes salieron temporalmente de sus centros de reclusión para participar del evento.

El proceso está siendo liderado por el triunvirato investigador conformado por los representantes Carlos Cuenca (Cambio Radical), Wadith Manzur (Partido Conservador) y Wilmer Castellanos (Partido de la U), quienes ordenaron pruebas para determinar la responsabilidad del mandatario y de otras entidades estatales.

En el texto, la Comisión destacó los focos de investigación:

Verificar si existió autorización legal para que los internos participaran en el evento.

Determinar si el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Ministerio de Justicia y del Derecho estuvieron al tanto o avalaron los traslados.

Comprobar si la Secretaría Privada de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete o la Consejería Presidencial para la Reconciliación emitieron instrucciones sobre el evento.

Solicitar al Sistema de Medios Públicos de Colombia y al Canal Institucional la transmisión oficial completa del acto en que participaron los cabecillas.

La investigación previa supone que se recolectarán todas las pruebas “pertinentes, conducentes, útiles y necesarias” para determinar responsabilidades. Esto incluye oficiar al INPEC para que entregue las resoluciones de traslado de internos, e instar al Ministerio de Justicia para que informe si tuvo conocimiento del evento y del papel que la Presidencia jugó en su organización.

