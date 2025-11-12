“Juega con fuego”: Petro es cuestionado por suspender tratos de inteligencia con EE. UU.

El presidente Gustavo Petro ordenó suspender cooperación en inteligencia con Estados Unidos. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Un nuevo foco de tensión en la relación entre Colombia y Estados Unidos generó un trino del presidente Gustavo Petro en el que ordenó la suspensión del intercambio de inteligencia con autoridades militares y agencias de ese país. La decisión, de acuerdo con el mensaje del mandatario, se tomó luego de que Reino Unido hiciera lo mismo argumentando que no quiere ser cómplice de ataques militares que hoy son considerados ilegales por varias organizaciones a nivel global.

“Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”, escribió el presidente Petro este martes en su cuenta de X.

Como era de esperarse, la declaración del jefe de Estado desató una ola de críticas de sectores de oposición que consideran la movida como una nueva provocación a la administración de Donald Trump. Varios incluso resaltaron que ese tipo de diferencias con Estados Unidos motivaron, en parte, la inclusión de Petro y varios de sus familiares en la lista Clinton.

“¡El presidente Gustavo Petro juega con fuego! Romper la cooperación de inteligencia con EE. UU. no es soberanía, es irresponsabilidad. Está dejando a Colombia sin defensa ante el crimen organizado y exponiendo la tranquilidad de los colombianos. Suspender esa cooperación debilita al Estado y fortalece a los delincuentes. La seguridad es un derecho, no un capricho. Lo invito a recapacitar, a actuar con inteligencia y responsabilidad”, opinó Juan Manuel Galán, precandidato y director del Nuevo Liberalismo.

Varios exfuncionarios relacionados con los temas de defensa e inteligencia también cargaron contra la decisión del presidente Petro. “En lugar de acabar la cooperación en inteligencia con EE. UU. lo que se necesita es más y mejor cooperación para detectar juntos cuáles son las salidas del narcotráfico y operar contundentemente contra ellos”, señaló la exministra de Defensa Martha Lucía Ramírez.

Algunos integrantes del Pacto Histórico apoyaron al presidente Petro e insistieron en las críticas a las operaciones militares en el Caribe. “Por la gravedad de la situación de amenaza de intervención militar que vivimos, el Senado debe estar en sesión permanente para acompañar al presidente en las decisiones necesarias para defender nuestra soberanía. Urge que se agende el Proyecto de ley de Defensa Nacional”, dijo la senadora Isabel Zuleta.

Este nuevo episodio en el choque del Gobierno con Estados Unidos se produce apenas horas después de la polémica por la revelación de un supuesto plan de la Casa Blanca para llevar a la cárcel a Petro y a Nicolás Maduro. La noticia llegó hasta el punto de abrir la posibilidad de un llamado a consultas del embajador Daniel García-Peña, que al final no sucedió porque las delegaciones optaron por la prudencia.

