Presidente Gustavo Petro convoca marchas en defensa del salario mínimo para el 19 de febrero

El presidente Gustavo Petro anunció una nueva jornada de manifestaciones el próximo jueves 19 de febrero sobre las 4 de la tarde. La convocatoria la realizó el mandatario en su cuenta de X, donde llamó a las calles para defender el decreto del salario mínimo que fue suspendido de manera provisional por el Consejo de Estado.

En el mismo tweet recordó la alocución presidencial fechada para esta noche a las 7 p.m., en la que defenderá el aumento del salario mínimo “vital” en un 23 %. “Hoy a las 7 pm hablo por la televisión sobre el salario vital. El jueves a las 4 pm nos vemos en todas las plazas públicas de Colombia”, aseveró el mandatario.

Hoy a las 7 pm hablo por la televisión sobre el salario vital.



El jueves a las 4 pm nos vemos en todas las plazas públicas de Colombia.



El lunes espero resultados de la reunión de concertación. Razones técnicas, económicas y constitucionales tenemos de sobra.



La sentencia de… pic.twitter.com/sAXKTH8H1T — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 15, 2026

En la misma comunicación aseguró que espera recibir los resultados de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales con empresarios, que liderará el ministro del Interior, Antonio Sanguino, donde se discutirán las razones de fondo del decreto transitorio de salario mínimo. La reunión ocurrirá sobre las 10 a.m. de este lunes 16 de febrero.

“El lunes espero resultados de la reunión de concertación. Razones técnicas, económicas y constitucionales tenemos de sobra. La sentencia de la Corte Constitucional es de obligatorio cumplimiento. Prevalece en los criterios para determinar el salario mínimo, según el criterio ordenado desde 1991 de salario móvil y vital”, aseguró el mandatario.

Puede conocer más sobre la suspensión del decreto del salario mínimo en este episodio de ‘La mesa redonda’:

El llamado del oficialismo a las calles inició el pasado viernes 13 de febrero, cuando el Consejo de Estado anunció la medida de suspender provisionalmente el decreto del salario mínimo. Varias voces cercanas al Gobierno, como congresistas de su partido el Pacto Histórico, hicieron un llamado a las calles.

Los congresistas Alejandro Toro, David Racero y Wilson Arias, a través de sus redes sociales, invitaron a unirse a una serie de manifestaciones para defender el decreto del salario mínimo.

Así mismo lo hizo la cuenta oficial de la presidencia de la República. “¡No fue una decisión improvisada! Defenderemos el salario de las y los trabajadores en los estrados judiciales y en las calles. Porque el salario digno es un derecho“, asegura el comunicado de redes sociales.

El aumento del Salario Vital no es un capricho del Gobierno del Presidente @petrogustavo, es el cumplimiento del mandato constitucional.



Fue decretado con estudios técnicos y criterios económicos responsables, para garantizar que las y los trabajadores cuenten con un ingreso… pic.twitter.com/QHOXhP9H5Y — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 14, 2026

El llamado a las calles fue impulsado por candidatos de la izquierda, quienes manifestaron en sus redes sociales que la población colombiana debía salir a defender el salario mínimo desde las calles.

Uno de los primeros en realizar la convocatoria a marchas fue Iván Cepeda (Pacto Histórico) quien consideró el hecho como “un nuevo atentado contra las políticas sociales del gobierno nacional”.

“Nosotros llamamos a la movilización pacífica, pero resuelta y enérgica, para evitar que se consuma esta arbitrariedad. No podemos seguir con la lógica de que los sectores que viven en condiciones de desigualdad no tengan derechos. Eso es inadmisible”, señaló el candidato Cepeda.

DIFICILMENTE SE PUEDE PENSAR EN UNA MEDIDA MÁS INJUSTA Y ARBITRARIA CON LOS TRABAJADORES pic.twitter.com/YUQVMqHGam — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) February 13, 2026

A su llamada se unieron Roy Barreras (La Fuerza) quien cataloga la suspensión como un acto “insensible” por parte del Consejo de Estado, mientras Daniel Quintero (Aico) dice que la decisión es “indignante”. Por lo que ambos realizaron una convocatoria a las calles por parte de la ciudadanía.

Atención!

TODOS A LAS PLAZAS.

Mañana es quincena, es un acto insensible y debemos rodear al presidente en este ataque que afecta a todos los trabajadores de colombia. pic.twitter.com/OGQmbwqxFP — Roy Barreras (@RoyBarreras) February 13, 2026

El alto tribunal le dio ocho días al Gobierno para subsanar los parámetros del decreto en los términos correspondientes, puesto que el alto tribunal considera que varias variables no fueron tenidas en cuenta al tomar la decisión de incrementar el mínimo un 23 %.

Según el Consejo de Estado, ese nuevo cálculo debe incluir con variables como: la meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República; la productividad certificada oficialmente; la inflación real del año anterior; el crecimiento del PIB; la contribución de los salarios al ingreso nacional y la especial protección del trabajo.

