“Nadie lo va a tumbar, defenderemos su periodo”: nuevo mensaje de Name a Petro

La sesión plenaria del Senado convocada para este lunes inició con las intervenciones de varios congresistas que querían dejar clara su posición ante las marchas de este domingo 21 de abril. Fueron varias las intervenciones y, de hecho, el debate de la reforma pensional, que estaba programado para las 2:00 de la tarde, no ha empezado al cierre de esta nota.

El último en dar su constancia fue el presidente de la corporación, Iván Name, quien tomó la palabra para pedirles a sus compañeros dar “ejemplo de superioridad” ante los debates que afronta el país. Así mismo, reiteró que en el Senado “reina la calma y la paz” y aseguró que habrá garantías para todos los debates y proyectos.

#NoticiaW | “Nadie lo va a tumbar. Los demócratas defenderemos su periodo hasta el último día, pero usted tiene que reconocer una democracia que merece respeto y no puede ser amenazada”: presidente del Senado, @IvanNameVasquez, al presidente @petrogustavo →… pic.twitter.com/cX10tTwV4z — W Radio Colombia (@WRadioColombia) April 22, 2024

Sobre las marchas del domingo, Name dijo que no se movilizó porque considera que el presidente del Congreso debe ser imparcial, pero anotó que no se pueden aceptar algunos actos como la quema de fotos y los mensajes directos contra algunos senadores. Las referencias del presidente están relacionadas con algunos videos en los que se ve a manifestantes pisar imágenes del presidente Petro o señalar a los congresistas que han votado positivamente la reforma pensional.

A renglón seguido, Name dijo que “es inconveniente que empecemos una olimpiada de marchas y que busquemos que el 1 de mayo haya una mayor que la otra”, haciendo referencia a la convocatoria del Gobierno para responder con nuevas movilizaciones el día del trabajo. En este punto le envió un mensaje al presidente Petro.

“Usted es un hombre meritorio, nuestra democracia lo eligió, nadie lo va a tumbar, los demócratas defenderemos su periodo hasta el último día, pero usted tiene que reconocer una democracia plena, viva, que no puede ser amenazada. Defendámonos todos en una causa común”, aseguró. A esto agregó que la misión del Congreso es “defender la democracia”, por lo que no puede aceptar ninguna amenaza contra la misma, haciendo referencia a la propuesta de Petro de hacer una Constituyente a través del “poder popular”.

