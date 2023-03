Nuevo pronunciamiento de César Gaviria contra Petro: esta vez por infraestructura

César Gaviria ha comenzado a cuestionar de forma dura las posiciones del gobierno de Gustavo Petro. Foto: Partido Liberal

El expresidente César Gaviria es cabeza del Partido Liberal, uno de los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno. Sin embargo, a pesar de plegarse a este espectro en septiembre, las posiciones del exmandatario son cada vez más lejanas a las de Gustavo Petro. Ya se ha vuelto común los extensos documentos de Gaviria en los que cuestiona las decisiones gubernamentales en distintos aspectos.

En esta ocasión, el presidente entre 1990-1994 dio a conocer un documento de ocho páginas en los que cuestiona la posición asumida por la administración Petro en materia de infraestructura y el tema energético. “El gobierno del presidente Petro no ha mostrado un compromiso claro con la construcción de infraestructura y, en particular, con el sistema de concesiones que ha permitido que Colombia avance en la modernización de su red de transporte”, dijo el director del Partido Liberal.

En ese sentido, Gaviria catalogó de “dañinos y contradictorios” los anuncios hechos por el presidente en estos temas y hasta aseveró que se “han tomado algunas decisiones que han sembrado de incertidumbre al sector”. Su conclusión general es que se estaría en riesgo de que se estanque la entrega de nuevas obras para “el crecimiento y el progreso del país”.

La cabeza de los liberales hizo énfasis en que en estos siete meses de gobierno no se ha firmado ninguna Alianza Público Privada (APP) para construcción de proyectos y también hay sectores, como el de transporte, con mucha incertidumbre. En este punto comenzó su exposición criticando el congelamiento de los peajes, pues hay un compromiso de suplir estos recursos con transferencias fiscales, pero esto no se ha materializado.

“No se conoce la política de peajes para los años siguientes, cuando la situación fiscal será menos holgada que en la actualidad. Se sabe, además, que, si el próximo año no se suben los peajes en montos equivalentes a la suma de la inflación de 2022 y 2023, habrá una pérdida en valor presente que puede llegar a 0,5% del PIB”, dijo Gaviria.

En este mismo apartado criticó que se haya puesto sobre la mesa reemplazar los cobros de peajes con valorización, ya que esto no está contemplado en los contratos y “cuenta con numerosos obstáculos constitucionales, legales, financieros y prácticos”.

En esa línea llamó la atención de que el gobierno no ha dado pistas de si planea o no la construcción de infraestructura a través de concesiones. “No es un secreto que el presidente no es amigo de la participación privada, sobre todo, de la extranjera, y que en sus distintas iniciativas revela un innegable sesgo estatista y contra la inversión extranjera”, dijo Gaviria.

En el mismo documento, habló de un supuesto desánimo entre inversionistas: “Sin reglas de juego claras, sin seguridad jurídica y sin certeza sobre la continuación de los planes en marcha, se prevé una fuerte reducción la inversión en infraestructura”. Supuestamente, esta posición dubitativa podría causar un “estancamiento económico”.

Gaviria señaló que el país se está quedando estancado en materia de infraestructura y ha sido demostrado en cuanto es insuficiente lo que hay actualmente para el trasporte de pasajeros y de carga. “Ante esta realidad, es necesario continuar realizando un gran esfuerzo para seguir avanzando en la construcción de cientos de kilómetros de doble calzada, con puentes y túneles, sin descuidar la necesaria expansión y constante mantenimiento de la red de vías secundarias y terciarias”, dijo el líder liberal.

En este mismo sentido, el expresidente aprovechó uno de los puntos de su documento para cuestionar la política minera y de hidrocarburos del gobierno Petro. “Hemos visto como nos han llenado de dudas y amenazas”, comentó Gaviria, que añadió que dicha posición incluso ha resultado contraproducente en procesos de transición energética, pues se necesita de la explotación minera del cobre para este fin. “Se han tomado decisiones arbitrarias, ajenas a la voluntad de las comunidades y sin ninguna excusa ambiental”.

Además de su crítica al gobierno Petro, Gaviria hizo una defensa de lo que se viene haciendo en el país en materia de infraestructura, desde su gobierno, e hizo un listado de lo que aún se necesita por hacer en este aspecto en el país. Señaló la necesidad de más doble calzadas para la conexión de las principales ciudades, sobre todo los puertos del pacífico con los del Atlántico. Relacionado con los puertos, expresó que se debe acometer la expansión de los puertos de Barranquilla y Buenaventura.

También apuntó a la necesidad de ampliar la infraestructura aeroportuaria en el país, incluso en Bogotá, en donde consideró que debe ampliar El Dorado y proceder a construir la tercera pista. Asimismo mencionó como necesario la construcción de ferrocarriles “por medio de concesiones para movilizar carga a lo largo del río Magdalena”.