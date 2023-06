Oposición pide dejar de debatir las reformas en el Congreso por audios de Benedetti

David Luna (Cambio Radical) aseguró que ante los audios de Benedetti, “el Congreso en pleno debe archivar las reformas presentadas". Foto: Archivo Particular

El gobierno de Gustavo Petro no terminó de salir de la crisis política ocasionada por la denuncia de la niñera y exempleada de Laura Sarabia, Marelbys Meza, y el episodio de las “chuzadas”, y ya le estalló un nuevo escándalo que involucra también a el exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien salió del gobierno Petro tras los hechos con la niñera.

La revista Semana reveló en la noche del domingo, 4 de junio, una serie de audios de Benedetti en los que amenaza al Gobierno con entregar detalles que puedan impactar severamente su imagen, igual que habla de posibles irregularidades en la financiación de la campaña de Petro y de chantajes burocráticos.

En los audios filtrados, Benedetti estaría hablando con Laura Sarabia, exjefa de gabinete, a quien amenaza con revelar los datos si no lo sacan de la embajada en Venezuela y le ofrecen un puesto más jugoso en Bogotá.

“Tú fuiste la que me ofreció algo en el Ministerio del Interior, no había nadie mejor en el planeta tierra, nadie te ayudaría más que yo. (...) Entonces, búscame una solución rápida, la que sea, pero ya me estoy emputando de verdad, Laura”, dice Benedetti, quien le pide la cartera política o la Cancillería.

La información que Benedetti revelaría si el Gobierno no cambia de “actitud” con él, tendría que ver con irregularidades en la financiación de la campaña: “Yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé”, dice.

La crisis política tiene frenado al Gobierno y con las reformas a paso lento en el Congreso, así como temas sociales y políticos descuidados. Senadores y representantes, hasta la coalición del Pacto Histórico, piden que se aclare la situación, pues tienen poco margen de maniobra ante tanto escándalo, que, por el contrario, ha sido aprovechado por la oposición.

Miguel Uribe denunciará al presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones

El senador Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático) aseguró que antes los audios filtrados, el caso llegará a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Igualmente, convocó a la ciudadanía “a respaldar las instituciones y movilizarnos en una marcha nacional el 18 de junio (...) Gustavo Petro nunca debió ser presidente y su gobierno es ilegítimo”, aseguró.

Denunciaré a Gustavo Petro penalmente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara.



Convoco a la ciudadanía a respaldar las instituciones y movilizarnos en una marcha nacional el 18 de junio.



Gustavo Petro nunca debió ser presidente y su gobierno es ilegítimo. — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) June 5, 2023

Mientras tanto, la senadora uribista, Paloma Valencia, dijo que “los audios de Benedetti son la cereza del pastel, ya muy grande” y se refirió a la denuncia de Day Vázquez, exesposa del hijo del presidente, Nicolás Petro: “denunció que los narcos habían dado mucha plata para la campaña (...) Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, está investigado como gerente de campaña Petro por plata en efectivo y empresas fachadas”.

Desde Cambio Radical, el senador David Luna aseguró que ante los audios de Benedetti y las posibles irregularidades en la campaña, “el Congreso en pleno debe archivar las reformas presentadas, mínimamente por ilegítimas. Quieren jugar con la salud y el bolsillo de los colombianos”, dijo.

Ante las gravísimas confesiones sobre la financiación de la campaña del Presidente @petrogustavo, el Congreso en pleno debe archivar las reformas presentadas, mínimamente por ilegítimas. Quieren jugar con la salud y el bolsillo de los colombianos. — David Luna (@lunadavid) June 5, 2023

En ese mismo sentido se manifestó el representante Hernán Cadavid (Centro Democrático), quien aseguró que “el Congreso no puede seguir aprobando reformas como si nada estuviera pasando”. La senadora María Fernanda Cabal dijo que la rama legislativa no puede “seguir en debates de reformas de un gobierno gravemente cuestionado y deslegitimado ante afirmaciones de Armando Benedetti”.

¿Qué dijo la coalición de Gobierno?

La senadora María José Pizarro (Pacto Histórico) fue una de las primeras en salir en defensa del Gobierno y dijo que “el proyecto político del cambio nos ha costado décadas, generaciones y el sacrificio de miles de mujeres y hombres de las más altas calidades políticas y humanas como mi padre. Nada tiene que ver con la camarilla de politiqueros que hoy pone en riesgo la esperanza de millones. Los responsables deben asumir las consecuencias ante la ley”, aseguró, refiriéndose a los apoyos de partidos tradicionales que aterrizaron en la campaña.

El proyecto político del cambio nos ha costado décadas, generaciones y el sacrificio de miles de mujeres y hombres de las más altas calidades políticas y humanas como mi padre, nada tiene que ver con la camarilla de politiqueros que hoy pone en riesgo la esperanza de millones.… — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) June 5, 2023

Hay otros que insisten en que todo lo revelado pasa por una estrategia de los medios de comunicación y otras instituciones de hacer un “golpe blando” al Gobierno. Así lo aseguró el representante Alfredo Mondragón, quien rechazó a “golpistas, ni chantajistas pasarán. El que nada debe, nada teme”.

La representante Luz María Múnera dijo que cuando decidió estar junto a este Gobierno fue porque creyó en el presidente Petro. “Soy consciente que siempre van a existir personas que quieren enlodar a los que í trabajan por el cambio y no por llenar sus bolsillos. Este Gobierno piensa y trabaja por el pueblo y estoy convencida de que la izquierda es el cambio que Colombia requiere”, dijo.

Desde el Gobierno también se manifestó la vicepresidenta Francia Márquez, que también aseguró que “la derecha no se iba a quedar quieta mirando cómo gobernamos en favor del cambio para Colombia. Toda la vida manipularon y engañaron al pueblo para mantenerse en el poder (...) Presidente, estamos firmes con usted y con Colombia, he tenido la oportunidad de ver durante estos meses de gobierno cómo todas sus acciones se enfocan con honestidad y transparencia”.

Era de esperarse que la derecha no se iba a quedar quieta mirando cómo gobernamos en favor del Cambio para Colombia.



Toda la vida manipularon y engañaron al pueblo para mantenerse en el poder.

Ese es su modus operandi, así han funcionado siempre.



Pdte @petrogustavo estamos… — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) June 5, 2023

