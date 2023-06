Petro dice que su campaña no manejó cifras de $15.000 millones ni del narcotráfico

Gustavo Petro anunció el viernes pasado la retirada del Gobierno de la jefa de Gabinete, Laura Sarabia, y del embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Foto: Presidencia de Colombia/EFE - Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los audios revelados en la noche del domingo, 5 de junio, por la revista Semana, en los que Benedetti es protagonista y amenaza al Gobierno con entregar detalles que puedan impactar severamente su imagen, igual que habla de posibles irregularidades en la financiación de la campaña en la costa caribe.

“Yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, señaló Benedetti en los audios recogidos por Semana.

Ante los hechos, Benedetti aseguró que los audios han sido manipulados y pidió excusas al presidente Gustavo Petro y a la exjefa de gabinete, Laura Sarabia, “por la agresión y el ataque malintencionado que no viene de mi parte”, dijo.

Mientras tanto, el presidente Petro señaló que no se han aceptado “chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se ha manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad”, aseguró.

Una agencia de inteligencia en el gobierno Duque nos grabó ilegalmente todas las conversaciones hechas en Zoom durante todos los meses de mi campaña y fueron publicadas en Semana. Nunca pudieron publicar un minuto siquiera en donde yo dijera algo ilegal o irregular.



“Con la misma tranquilidad con que esperábamos las abundantes publicaciones de Semana al respecto, hoy puedo decirles sobre la base de las informaciones que ustedes han recibido de la misma revista y otros medios que (...) yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales”.

El presidente también se refirió a las “excusas” de Benedetti, a quien le dijo que cree “entender que le pasa en su mente, acepto sus disculpas, pero debe explicar sus palabras ante la Fiscalía y el país (...) Aquí estoy solo para lograr más justicia social en mi país. Es eso lo que me mueve y obsesiona. Si hay personas en otra lógica diferente en el gobierno, es mejor que se separen de él”.

Por último, se volvió a referir al escándalo judicial que dejó la denuncia de la exniñera del hijo de Sarabia, Marelbys Meza, del que el fiscal Francisco Barbosa aseguró que el télefono de la niñera y de otra exempleada fue interceptado ilegalmente. “Nadie del gabinete del gobierno, ni directores, ni comandantes de la fuerza pública, ni directores de aparatos de inteligencia han ordenado, ni interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos”, aseguró el presidente.

