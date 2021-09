Oposición pide que se posponga debate en plenaria sobre reforma tributaria

En la mañana de este martes se cuestionó la premura con la que Cámara y Senado fijó las fechas para debatir la reforma tributaria. Aunque la ponencia mayoritaria apenas se radicó este lunes a las 4:55 de la tarde, ambas corporaciones citaron a las plenarias a las 9 de la mañana de este martes para que se lleve a cabo la votación y aprobación de la iniciativa fiscal.

Para muchos, sobre todo de la oposición, el tiempo dado para estudiar y dar a conocer el texto era insuficiente. Por eso, tanto a la mesa directiva de Cámara como de Senado llegaron proposiciones para correr por unos días el debate. Por el lado de la Cámara, la propuesta fue liderada por el representante Mauricio Toro, de la Alianza Verde.

“No estamos diciendo que no se necesita una reforma tributaria, claro que se necesita. Me parece impresionante que se repitan los errores de la anterior reforma. No entiendo cómo quieren pupitrear una reforma cuando hay tres textos y la reforma mayoritaria se radicó a las 5 de la tarde de ayer”, fueron las palabras del representante Toro.

Dicha propuesta fue apoyada en su mayoría por los miembros de la oposición. También hubo algunos miembros de los partidos oficialista que también coincidieron en que el tiempo era muy corto para estudiar el proyecto, fue el caso del representante de la U Jorge Eliecer Tamayo.

Sin embargo, esta no fue la posición mayoritaria de los afines del Gobierno. Por ejemplo, el miembro del Centro Democrático Edward Rodríguez criticó el pedido de más tiempo para estudiar el proyecto. “Hay valores superiores que ustedes defienden y que nosotros también defendemos. Nosotros hablamos del hambre. Necesitamos la plata queridos amigos para empezar a generar el empleo ya. No es mañana, no la otra semana, es ya. Necesitamos recuperar el empleo y la meta es clara, 250.000 empleos ya. Por favor, queridos amigos de oposición reflexionemos, necesitamos dar soluciones ya”, expresó el también precandidato presidencial.

En este mismo sentido estuvo el representante Jorge Eliecer Salazar, también de la U. Este expresó en un tono bastante alto que no estaba de acuerdo con la postura de la oposición, pues su intención sería bloquear las discusiones, sin importar si la votación se hace hoy o en una semana. También demostró indignación al argumento de que se estaba pupitreando la ponencia, pues, a su consideración, las comisiones económicas llevan cuatro meses estudiando el tema.

Por el lado del Senado, la propuesta de aplazamiento estuvo firmada por el senador Alexander López Maya, una de las cabezas del polo y quien figura como precandidato presidencial por esta colectividad. López expresó que “no es posible que una ponencia radicada ayer sea discutida y aprobada hoy, máxime, cuando trata normas tributarias que merecen un amplio debate y análisis con ocasión de los principios de moralidad administrativa, transparencia y publicidad de la administración”.