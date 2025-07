Oposición respondió a alocución de Petro sobre crisis de la salud: “Pare de mentir”

Oposición utiliza derecho de réplica para responder a la alocución presidencial de Gustavo Petro sobre la salud. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la noche del jueves, los partidos de la oposición utilizaron su derecho de réplica para responder a la alocución que hizo el presidente Gustavo Petro el pasado martes para abordar la crisis de la salud. Por parte de Cambio Radical participaron el senador Carlos Fernando Motoa y el representante Julio César Triana. A su vez, los congresistas Carlos Meisel y Christian Garcés representaron al Centro Democrático en la intervención.

“La crisis del sistema de salud que, si bien no nació en 2022, sí se agravó con las decisiones de Petro, su ministro Guillermo Jaramillo y personajes como la exministra Carolina Corcho”, dijo Motoa. “El Ejecutivo ‘descubrió’ que bastaba con desfinanciar el modelo para que sus eslabones más débiles cayeran y provocaran un efecto dominó”, agregó.

Según el senador, hasta 2022 el sistema era “funcional”, con “cobertura superior al 98% y costos de bolsillo notablemente más bajos que en otros países de la región”.

Motoa también aprovechó para mencionar que las acusaciones del jefe de Estado contra el líder del movimiento político al que pertenece, Germán Vargas Lleras, y sus familiares han sido desmentidas: “Petro, pare de mentir, de inventar falsas acusaciones y de culpar a otros por sus fracasos. Más de siete veces el Consejo de Estado le ha pedido que rectifique y usted lo hace a medias, dejando siempre un manto de dudas y, de paso, retando al poder judicial”.

Lea: Petro y oposición chocan por presupuesto: “Matan la economía de la nación”

El senador también se refirió a otros asuntos, como la inseguridad: “Estamos frente a un desgobierno monumental: grupos ilegales que mandan en los territorios; ciudadanos en zozobra permanente ante la inseguridad rampante; (...) y una corrupción que se pavonea desde las altas esferas del poder”.

Por su parte, el representante Triana le envió un mensaje a “todos los colombianos que hoy están angustiados y temen por el futuro del sistema de salud”: “no están solos. A pesar de las malas decisiones del gobierno Petro, seguimos firmes defendiendo el Estado de Derecho”.

También cuestionó el uso que el presidente hizo de su reciente alocución: “una vez más, usted se vale de la alocución para atacar a las instituciones de este país, al Congreso y a la Corte Constitucional, mientras continúa mostrando su desprecio por la oposición, en este caso al partido Cambio Radical”.

“Le recordamos, señor presidente, que usted gozó durante más de 20 años de todas las garantías como miembro de la oposición. Hoy exigimos que respete y proteja ese mismo derecho para quienes no compartimos su visión de país”, mencionó.

Le sugerimos: Saade en Caracas: la Colombia de Petro y la Venezuela de Maduro firman otro memorando

Desde el Centro Democrático, Meisel mencionó que las nueve EPS intervenidas por el Gobierno han deteriorado sus indicadores financieros y de calidad. Razón por la cual afirmó que los ciudadanos están “desconfiando del actual sistema y (están) buscando una alternativa privada”.

“El reto de la salud es un llamado urgente al Congreso a no aprobarle la reforma que plantea el Gobierno, que como se ha demostrado, agravaría la situación”, anotó. “Enfrentar la crisis financiera no significa destruir hospitales y profundizar su retraso. Todo lo contrario.”, concluyó el senador del uribismo.

Le puede interesar: “Todos los días quieren incendiar al país”: Cepeda sobre su relación con el Gobierno

El representante Garcés aseguró que el 79 % de los colombianos considera que el servicio de salud en el país ha empeorado. Según el congresista, más de 230.000 hogares han perdido acceso a la salud. Criticó en particular la situación de la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno, que atiende a 12 millones de personas y sigue sin presentar sus estados financieros. “Estas entidades intervenidas han aumentado sus pasivos en más de 5 billones de pesos”, dijo.

Para el legislador, esta situación demuestra una “crisis inducida” por el propio Ejecutivo. “Colombianos, ojo con el 2026. Necesitamos un gobierno que rescate la salud de los ciudadanos”, concluyó.

La réplica de la oposición llega después de la alocución de casi dos horas en la que Petro hizo referencia a las deudas de las EPS con el sistema, en particular con hospitales y clínicas. Si bien el informe de la Contraloría las estima en 33 billones de pesos, el presidente afirmó que la cifra ascendería a más de 100 billones de pesos a precios actuales, una estimación que no estuvo acompañada de estudios que la sustentaran.

Al final, su mensaje fue claro: “Se debe aprobar la reforma a la salud o esto se hunde o intervenimos a las EPS que no cumplen, que son todas, menos dos. No hay otra opción. Si no, esto se hunde y los que mueren son los colombianos″.

Lea también: Haití, Santa Marta y Chile: Así es la agenda de Petro con 20 de julio y cita con el Pacto

Cabe recordar que la reforma a la salud permanece estancada en la Comisión Séptima del Senado, donde cursa su tercer debate. En esta etapa se enfrentan dos ponencias: una impulsada por el Gobierno, que mantiene el núcleo del articulado aprobado en la Cámara; y una alternativa, respaldada por partidos como el Liberal, Conservador y de la U. Esta es la segunda vez que el proyecto enfrenta dificultades en esa misma comisión: en 2024, fue archivada en esa misma célula legislativa.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.