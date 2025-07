Petro y oposición chocan por presupuesto: “Matan la economía de la nación”

El alcalde de Medellín, Federico "Fico" Gutiérrez, el presidente Gustavo Petro y el senador Efraín Cepeda. Foto: Jose Vargas Esguerra

A pocos días de que se instale la última legislatura de este Congreso, el presupuesto para 2026 volvió a tomarse el centro de la discusión. El gobierno de Gustavo Petro no solo presentará este proyecto en los próximos meses, sino también el de una “minirreforma tributaria” de $19 billones con la que se espera hacer frente al hueco fiscal en Colombia.

El jefe de Estado se refirió a lo ocurrido en 2024, cuando se negó tanto el monto del presupuesto como la ley de financiamiento. En ese entonces, decidió romper relaciones con las comisiones económicas, encargadas de estudiar temas relacionados con presupuesto y temas de hacienda.

Esta vez, respondió a un comentario del alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, quien aseguró a La FM que el presidente “no actúa como presidente” y de Ejecutivo “solo [recibe] insultos y recortes presupuestales”. Por su lado, Petro apuntó que “toda la bancada del Centro Democrático de Antioquia votó en contra de financiar el presupuesto nacional de este año, y ahora se queja su principal alcalde, que se reduzca su presupuesto”.

“Sepan que, si vuelven a hacer lo mismo este año, condenarán a la muerte financiera el Estado hasta 2034, porque la deuda se volverá impagable”, apuntó en su cuenta de X. Y agregó: “Matan la economía de la nación y de Antioquia. Menos mal buscamos los caminos que impidan la muerte económica de la nación, y estamos triunfando”.

Además, lanzó contra “Fico” y aseveró que “el Gobierno nacional le ha girado recursos para la educación, la salud y el agua potable a Antioquia y Medellín, como nunca en su historia”. Incluso, dijo que “están desapareciendo el presupuesto de Medellín de manera extraña”.

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, con quien el jefe de Estado tampoco tiene una buena relación, habló sobre el tema este jueves. En su rendición de cuentas, afirmó que revisarían el presupuesto para 2026, pero no estaba de acuerdo con una ley de financiamiento, como tampoco lo estuvo el pasado diciembre.

“El Gobierno nacional pretendía que el Congreso de la República aprobara una reforma tributaria que no se conocía y que no se había discutido. Es una irresponsabilidad con nuestros votantes”, apuntó. Y, en esa misma línea, confirmó sobre el presupuesto: “Claro, lo vamos a revisar, yo creo que este no trae in pectore una reforma tributaria, yo creo que es un presupuesto que podemos corregir”.

Ambos proyectos tendrán que ser discutidos, en todo caso, en las comisiones económicas. Al ser este el último año del Congreso, suele ser el más lento, pues el Legislativo está volcado a las campañas electorales. Sin embargo, con ambos proyectos pendientes en el frente económico y la reforma a la salud pendiente, seguirá moviéndose.

