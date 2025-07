“Presidente, usted falló”: así le respondió la oposición a Petro

La oposición respondió al discurso del presidente Gustavo Petro en la instalación del Congreso. Foto: Óscar Pérez

En la instalación de la última legislatura de este Congreso, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático) y los representantes Lina María Garrido (Cambio Radical), Marelen Castillo y Daniel Carvalho estuvieron a cargo de responder al discurso del presidente Gustavo Petro. Ambas, de férrea oposición, se refirieron al tono del mandatario y lo que se viene en este año.

En ejercicio de los derechos del estatuto de oposición, los congresistas, en representación de sus partidos, se dirigieron al Congreso en pleno, luego de que hablara el jefe de Estado con una férrea defensa de los resultados de su Gobierno, pese a las críticas esgrimidas, previamente, por el presidente saliente del Senado, Efraín Cepeda (Conservador).

La primera en hablar fue la senadora Valencia, quien empezó su discurso asegurando que llevaba la voz de “miles de colombianos”. Apuntó que había “tristeza cansada” entre la ciudadanía: “Colombia no está bien y no lo digo yo, lo dice la ciudadanía”.

“Pero cuando se le exige, señor presidente usted mira al pasado, busca culpables: Congreso, oposición, sus 52 ministros y 126 viceministros, y se echa otro discurso”, dijo. Y, en esa línea, criticó su ejecución y cuestionó que “no se siente” la inversión en el país y “Colombia está quebrada”.

Indicó que se redujeron los subsidios y calificó de “desastrosa” la gestión del sistema de salud. “Usted se tomó las EPS diciendo que los privados las manejaban mal. Pero los resultados bajo su intervención son peores”, dijo.

“Su desconfianza hacia el sector privado, por prejuicios ideológicos, ha sido costosa. Creer que el Estado lo puede todo y que los privados son corruptos es un error. Colombia ya probó esa estatización. Fracasó. Por eso se construyeron sistemas mixtos. En salud, pensiones, servicios públicos y energía, la competencia ha dado resultados a Colombia. ¿Para qué destruir lo que funciona, cuando todos debemos mejorarlo?”, apuntó.

Eso sí, hizo un llamado al presidente para unirse al grupo de “los que creen y crean una Colombia mejor”. En esa línea, apuntó que “aun en las diferencias, el amor por Colombia [les] permite estar uno al lado de otro” e instó al mandatario a responder por todos los colombianos y dar garantías a la oposición.

Por su lado, la representante Marelen Castillo se refirió al atentado contra el senador Miguel Uribe y dijo que su silla vacía era un llamado contra “el extremismo”. “Las cifras no son simples estadísticas, son alertas”, aseguró sobre la economía y el estado actual del sistema de salud".

“Colombia no se salva con discursos, es con hechos. La oposición no es enemiga del país, es su garantía constitucional, porque sí estamos en oposición, pero no a Colombia, nos oponemos a la improvisación, al abuso de poder, al populismo, a las reformas sin sustento técnico. (...) Por eso propongo que hagamos este nuevo año legislativo un punto de inflexión”, dijo.

La representante Garrido recordó que había votado por el presidente porque estaba cansada “de las promesas incumplidas”. Pero, continuó, “tres años después, no hay nada que mostrar”.

“Usted traicionó a Colombia”, dijo. Y añadió que en el tercer año “solo es palabrería, discursos vacíos, sin nada que mostrar”.

También trajo a colación al representante Andrés Calle y el senador Iván Name, ambos recluidos en La Picota por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. En ese punto, señaló que a los niños de La Guajira el “Gobierno los utilizó, mientras esa plata se la robaron”.

“Porque así no les guste ahora mostrar las cifras, van 200 masacres y más de 300 soldados y policías asesinados. Estos dos hechos solos son la radiografía de este Gobierno: corrupción y criminalidad. Usted le incumplió a las regiones y decepcionó a su electorado”, aseveró.

Además, indicó que el presidente había utilizado e instrumentalizado a la vicepresidenta Francia Márquez. Incluso, se dirigió a ella y le dijo que “la dignidad nunca se hará costumbre porque [ella] ha permitido que la utilicen”.

Daniel Carvalho habló mientras algunos de los integrantes del Congreso se retiraban y en medio de varias peticiones para mantener el silencio. Aseguró que la construcción de vivienda estaba “paralizada” y que las invitaciones a la paz total eran “burlarse” de los colombianos.

“¿Este era el cambio? Qué decepción", dijo. Y añadió que el “presidente no ha estado a la altura” y le “quedó grande gobernar este país”.

