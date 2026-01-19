Óscar Naranjo no se lanza a la Presidencia y otras movidas de quienes buscan suceder a Petro

Roy Barreras y Claudia López buscan horizontes para las presidenciales, mientras que el general (r) Óscar Naranjo declina su intención presidencial. Foto: El Espectador

La contienda por llegar a la Casa de Nariño sigue reportando diversos movimientos en los que se agita el ajedrez político para los comicios de marzo, mayo y junio. Ese ramillete de candidatos sigue sujeto a modificaciones mientras la cuenta regresiva para las inscripciones oficiales avanza. En esos nuevos hechos, se confirmó la no llegada del general (r) Óscar Naranjo a la puja presidencial.

Y es que los rumores de un posible aterrizaje del exvicepresidente en esa disputa que hoy emprenden hasta 30 diferentes figuras, quedaron sepultados por la misma confirmación entregada por Naranjo. Su nombre había sido sugerido por múltiples sectores políticos ante su trayectoria tanto en las Fuerzas Armadas como en su tránsito por el Ejecutivo durante la administración de Juan Manuel Santos.

De hecho, fue una entrevista del expresidente Santos a medios internacionales la que nuevamente dio fuerza a esa posible campaña, pues en ella aseguró tener un “as bajo la manga” que podría llegar a esa contienda. Sin embargo, 72 horas después de esas declaraciones, Naranjo, que sí había explorado el escenario, declinó esa posibilidad, asegurando que no se siente “preparado para campañas políticas”.

Naranjo expresó “una preocupación por el país” y por ello meditó la posibilidad de lanzarse a la Presidencia. Sin embargo, pese a tener una serie de argumentos a favor, dijo que “se deben encontrar senderos de entendimiento. Por eso abandoné esa posibilidad, aunque eso no significa que esté lejos del país y lejos de este proceso presidencial”.

Las palabras de Naranjo llegan en medio de una configuración de tarjetones en el que para las consultas interpartidistas de marzo se han consolidado dos sectores: la centro derecha con la denominada ‘Gran Consulta por Colombia’ y la izquierda con el ‘Pacto Amplio’ que convocó el presidente Gustavo Petro y que han materializado Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero.

En medio de esos dos escenarios, ambos sectores siguieron reportando algunos movimientos. Por ejemplo, para la izquierda, el embajador Roy Barreras aseguró que deben seguirse abriendo las puertas a otros candidatos para ampliar el bloque que busca una continuidad del progresismo en el poder y que hoy apenas tiene cuatro nombres en sus filas.

Según manifestó, se deben tomar caminos de unidad para seguir con el proyecto encabezado por el presidente Petro y para ello pidió seis millones de votos en las elecciones del 8 de marzo en la jornada que depurará el ramillete de candidatos en hasta un 50 %. “La consulta del Pacto Amplio, más que la competencia, es la fórmula de la unidad”, dijo. Además, también le abrió la puerta a nuevos ingresos.

De otro lado, analizando todos los escenario electorales posibles, la exalcaldesa Claudia López extendió la posibilidad de participar en una consulta de los sectores “de centro” o alejados de aquellos ligados al petrismo y/o el uribismo. Fue por ello que en un reciente video aseguró que “lo que no me dormir es que por primera vez el 8 de marzo vez la Registraduría vez va a entregar un solo tarjetón con todas las opciones de consulta presidencial y la gente solo va a encontrar la opción de ”el de Uribe o el de Petro", nada más".

Sé que no soy la única a la que esto le quita el sueño. Consultas el 8 de marzo y ¿solo podremos escoger entre el candidato de Uribe y el candidato de Petro?

🤔🤔🤔🤐🤐 pic.twitter.com/b8ehPeerGO — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) January 19, 2026

Sus palabras también se alinean con las dubitativas alrededor de la candidatura de Juan Fernando Cristo. El exministro del Interior no ha firmado su ingreso al Pacto Amplio en la izquierda y, de hecho, podría estar explorando otros escenarios en un “centro” que cada vez se queda más rezagado en las encuestas.

En tanto, por los sectores de derecha se han producido algunos movimientos en la Gran Consulta por Colombia, donde las puertas de ingreso ya se estarían cerrando, dejando en firme nueve candidaturas de estos sectores. Con ello, este bloque se iría al 8 de marzo sin Daniel Palacios, que además de esperar el aval de la Registraduría, también analiza posibles escenarios para la primera vuelta de mayo.

