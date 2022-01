El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha dicho en múltiples ocasiones que el proceso en su contra está plagado de irregularidades. Foto: Luis Eduardo Noriega

La revocatoria contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en este momento se disputa en los tribunales. Allí se han trasladado los esfuerzos tanto del mandatario como de quienes buscan sacarlo de su cargo para frenar o darle vía libre al mecanismo y, por ahora, la victoria es para los promotores de la revocatoria. Esta semana, el Tribunal Superior de Medellín se pronunció sobre una acción de tutela que interpuso Quintero, con la que pretendía frenar el proceso en su contra alegando vulneración a sus derechos al debido proceso y a permanecer en un cargo de periodo de elección popular.

El tribunal declaró improcedente la acción interpuesta por Quintero en la que pretendía que se le ampararan sus derechos al debido proceso y a elegir y ser elegido, se le ordenara a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral (CNE) la suspensión temporal inmediata del proceso de revocatoria, hasta que se verificara la autenticidad de unas 3.000 firmas que, según el mandatario, son fraudulentas pues pertenecen a ciudadanos que manifestaron no haber apoyado el proceso, a pesar de que sus datos están en las planillas que entregó a la Registraduría el comité promotor de la revocatoria.

Además, con la tutela Quintero pretendía que la Registraduría se abstuviera de expedir el acto administrativo mediante el que convocaban a los medellinenses a las urnas, por lo menos hasta que no concluyera la verificación grafológica y se le permitiera al mandatario ejercer su derecho de contradicción.

Pero, para los magistrados que tramitaron la tutela, esta no procedía a sus requerimientos al advertirle, según se lee en el fallo, que “de ninguna manera está facultado para representar a los cerca de 3.000 ciudadanos que afirma, niegan haber apoyado la revocatoria del mandato, y tampoco como agente oficioso, toda vez que no se encuentra acreditada la imposibilidad de aquellos para acudir directamente a la jurisdicción constitucional y no se manifestó que se actuaba como tal, siendo necesario garantizar la autonomía de la voluntad de las personas que tienen la capacidad legal para el ejercicio de sus derechos fundamentales”.

De igual forma, el fallo de 49 páginas menciona que el reclamo de Quintero es improcedente teniendo en cuenta que ese no es el escenario “para enjuiciar las conductas que se consideran constitutivas de delitos” y que las peticiones sobre las pruebas grafológicas a las firmas cuestionadas se adelantó por parte de la Registraduría el 31 de diciembre del año pasado.

“Se hace necesario declarar la improcedencia de la rogativa del actor dirigida a que se suspenda el proceso de revocatoria del mandato, se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil realizar la verificación grafológica de los apoyos ciudadanos entregados por el comité promotor en los que se ha denunciado suplantación, con la notificación y entrega de un informe que contenga las evidencias, soportes y documentos que lo sustente y que se exhorte a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que no expida el acto administrativo llamando a elecciones en el marco del proceso, hasta tanto se le permita un efectivo ejercicio de derecho de contradicción y verificación grafológica, lo que releva a la Sala de Decisión de emitir un pronunciamiento de fondo respecto a la inconformidad”, dictaminó el tribunal en el fallo.

La decisión fue aplaudida por los promotores de la revocatoria, teniendo en cuenta que ya es la cuarta acción judicial que se falla a su favor. De acuerdo con el portavoz del movimiento Medellín sí nos pertenece, Andrés Felipe Rodríguez, las pretensiones de Quintero “no son válidas” y celebró que “ya habíamos ganado una tutela que habían interpuesto 12 ciudadanos, diciendo exactamente lo mismo que decía Daniel Quintero y pidiendo que se congelara la revocatoria también fue declarada improcedente”.

Rodríguez también manifestó que “hemos ganado cuatro tutelas de cuatro” y que por tanto la revocatoria contra Quintero se mantiene en pie. “No le coman más cuento a Daniel Quintero porque esto ya es imparable”, concluyó.

Ante estos traspiés en los tribunales, desde el grupo político de Quintero no se quedan quietos y le han pedido formalmente a la Fiscalía investigar si dentro del proceso revocatorio se han cometido delitos como falsificación en documento público y privado, violación de topes en campañas electorales y constreñimiento. Juan David Duque, uno de los activistas que apoya la gestión del mandatario medellinense, se refirió a un audio que se conoció en días anteriores, en el que un concejal del Centro Democrático habla de lo que podría ser una triangulación de recursos, a través de corporaciones, para apoyar el informe proceso revocatorio.

“En este audio se habla de grandes cantidades de dinero que podrían superar lo permitido por ley para impulsar estos mecanismos”, dijo Duque, quien también mencionó otro audio en el que, según él, “uno de los promotores de la revocatoria explicaba cómo con unos empresarios habrían ofrecido dádivas a sus empleados a cambio de que llenaran la planillas para este proceso”.

Además, de eso, el grupo que apoya a Quintero le solicitó a la Fiscalía investigar las amenazas de muerte que ha recibido Quintero y si tienen relación alguna con grupos o personas que apoyan, promueven o se ven beneficiados por la revocatoria.