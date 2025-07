Pacto Histórico citará a debate de control político por plan de Leyva contra Petro

- Foto: Presidencia - Juan Diego Cano

Desde el Pacto Histórico citarán en el Congreso a un debate de control político para examinar a profundidad los audios, revelados por El País América, del plan que tenía el excanciller Álvaro Leyva para tumbar al presidente Gustavo Petro. Serán llamadas todas las entidades de seguridad del Estado.

La citación se dará en la Comisión Segunda de la Cámara, que es la encargada de los temas de seguridad, la política internacional, la defensa nacional, los asuntos diplomáticos no reservados constitucionalmente al gobierno, entre otros.

Y es precisamente el presidente de esta célula legislativa, el representante del Pacto Alejandro Toro, quien dijo que presentará la proposición para llamar a debate de control político una vez los congresistas regresen del receso legislativo, es decir, después del 20 de julio.

“Ante las graves denuncias sobre un plan de golpe de Estado contra el presidente Petro, solicitaré un debate de control jurídico donde estén presentes los estamentos de seguridad de la nación, para entender qué es lo que está pasando. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, no vamos a tolerar a los golpistas. Tendrán que responderle a la justicia”, dijo Toro.

En los audios, se le escucha decir a Leyva que se debe “bajar” a Petro e insinúa que la vicepresidenta Francia Márquez estaría a favor de este plan. Sin embargo, la vicepresidenta desmintió estar conspirando en contra del jefe de Estado o estar haciendo parte de una estrategia para derrocar a Petro.

En todo caso, el mandatario pidió que tanto Leyva como Márquez den explicaciones claras ante la justicia, petición que fue tomada por la vicepresidenta, quien pidió ser escuchada para entregar detalles y aclarar que no estaría vinculada.

“Todas las personas que nombra allí, de las cuales yo no sé si lo que él cuenta es verdad o no, deben dar explicaciones y no solamente políticas públicas sino ante la justicia”, apuntó el jefe de Estado en una declaración a medios.

Frente a las revelaciones, desde el gabinete, la canciller Laura Sarabia aseguró que Leyva era una persona “ruin y miserable”, y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, apuntó que “el golpe de Estado que está fraguando Álvaro Leyva es una afrenta a la democracia. ¿Quién es el gran titiritero detrás de la marioneta?”.

Incluso el expresidente Álvaro Uribe, conocido opositor de Petro, pidió al excanciller aclarar los hechos. Y es que, en los audios que se conocieron, este habla del senador Miguel Uribe Turbay y la candidata presidencial Vicky Dávila como posibles “interlocutores” de ese plan.

