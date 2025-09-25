Pacto Histórico se baja de la consulta de octubre para elegir candidato presidencial

Este martes se lanzó el Movimiento Pacto Histórico. Foto: Redes María Fernanda Carrascal

Aunque el Pacto Histórico estuvo sosteniendo diálogos y presentando diferentes recursos para ir a la consulta interna de octubre como partido único, finalmente anunciaron que no elegirán a su candidato presidencial mediante este mecanismo, sino que evaluarán otros como la encuesta.

De acuerdo con la agrupación, hay aún muchas dudas jurídicas y asuntos por resolverse que hacen inviable ir a la consulta como partido único para elegir aspirante a la Casa de Nariño.

De hacerlo, dicen, no podrían participar en el frente amplio de marzo de 2026, otra consulta en la que entrarían otras fuerzas de izquierda y de centro con el objetivo de escoger al candidato único para la primera vuelta presidencial.

Aunque se bajaron de la consulta para elegir candidato presidencial, sí realizarán una consulta interpartidista para definir los listados al Congreso, como lo indicó la agrupación en un comunicado que publicó este jueves.

El @PactoCol avanza en su unidad: nos consolidamos como la principal fuerza política del país 🌹✊.

Definiremos listas al Congreso por consulta interpartidista y una sola candidatura presidencial en el Frente Amplio.

¡El Pacto somos todos, sin exclusiones!#LaUnidadEsLaVictoria pic.twitter.com/hvZHVxlm8W — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) September 25, 2025

“Ante las circunstancias jurídicas que actualmente nos impiden realizar consultas como movimiento unificado, el Pacto Histórico ha decidido acudir al mecanismo de la consulta interpartidista para definir exclusivamente sus listas al Senado y la Cámara de Representantes”, se lee.

Igualmente, el comunicado señala que será el Comité Político del Pacto el encargado de definir qué mecanismo se utilizará para seleccionar candidato y desde ya se menciona que podría ser mediante una encuesta.

En desarrollo

