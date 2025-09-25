Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

Pacto Histórico se baja de la consulta de octubre para elegir candidato presidencial

La agrupación de izquierda anunció que debido a las complejidades jurídicas para la fusión como partido único no realizarán la consulta para elegir al aspirante oficial, sino que buscarán otro mecanismo. Sí irán a las urnas, pero solo para definir sus listas al Congreso.

Redacción Política
25 de septiembre de 2025 - 10:33 p. m.
Este martes se lanzó el Movimiento Pacto Histórico.
Este martes se lanzó el Movimiento Pacto Histórico.
Foto: Redes María Fernanda Carrascal
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Aunque el Pacto Histórico estuvo sosteniendo diálogos y presentando diferentes recursos para ir a la consulta interna de octubre como partido único, finalmente anunciaron que no elegirán a su candidato presidencial mediante este mecanismo, sino que evaluarán otros como la encuesta.

Lea: El Pacto de Petro le entregó aval a Quintero a la Presidencia: ¿a quiénes más?

De acuerdo con la agrupación, hay aún muchas dudas jurídicas y asuntos por resolverse que hacen inviable ir a la consulta como partido único para elegir aspirante a la Casa de Nariño.

De hacerlo, dicen, no podrían participar en el frente amplio de marzo de 2026, otra consulta en la que entrarían otras fuerzas de izquierda y de centro con el objetivo de escoger al candidato único para la primera vuelta presidencial.

Aunque se bajaron de la consulta para elegir candidato presidencial, sí realizarán una consulta interpartidista para definir los listados al Congreso, como lo indicó la agrupación en un comunicado que publicó este jueves.

“Ante las circunstancias jurídicas que actualmente nos impiden realizar consultas como movimiento unificado, el Pacto Histórico ha decidido acudir al mecanismo de la consulta interpartidista para definir exclusivamente sus listas al Senado y la Cámara de Representantes”, se lee.

Igualmente, el comunicado señala que será el Comité Político del Pacto el encargado de definir qué mecanismo se utilizará para seleccionar candidato y desde ya se menciona que podría ser mediante una encuesta.

***

En desarrollo

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Pacto Histórico

Gustavo Petro

Consulta Pacto

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.