Pacto Histórico pide al CNE aplazar la elección de su candidato para noviembre. Foto: Archivo

Debido a las dificultades que tiene el petrismo para hacer su consulta interna en octubre, el Pacto Histórico le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) aplazar la fecha de realización de la jornada electoral, así como de inscripción de candidatos. Desde la entidad electoral ven con pocas posibilidades que se le pueda dar cumplimiento a la solicitud de la agrupación de izquierda.

Luego de que el CNE condicionara la fusión de la Colombia Humana y Progresistas (partido de María José Pizarro) con el Pacto Histórico, varios de los directivos y precandidatos de este sector iniciaron una cascada de peticiones y tutelas para eliminar esas “barreras” que puso la entidad electoral, las cuales, pueden complicar la ejecución de la consulta interna.

Justo después de la respuesta del CNE, varios integrantes del Pacto Histórico se reunieron con el registrador Hernán Penagos para manifestarle su intención de aplazar la consulta. Sin embargo, desde esta entidad se les indicó que es facultad única del Consejo Electoral determinar si se puede o no hacer alguna modificación al calendario electoral que ya fue expedido.

Por ello, este 22 de septiembre fue radicada en la Secretaría del CNE una petición para modificar las fechas. Se solicita cambiar el plazo de inscripción de candidatos del 26 de septiembre al 3 de octubre; y que la consulta interna no sea el 26 de octubre, sino el 23 de noviembre.

Los firmantes aseguran que necesitan más tiempo, pues apenas este lunes fueron notificados de la decisión que tomó la entidad de darle vía libre al Pacto Histórico para ser partido único sin Colombia Humana ni Progresistas. Agregan que ya en anteriores oportunidades se le han hecho modificaciones al calendario electoral.

“Para asegurar un proceso electoral adecuado necesitamos el tiempo suficiente para ser notificados formalmente de la resolución, analizar sus efectos jurídicos y adoptar las decisiones operativas y logísticas correspondientes. El ajuste de fechas propuesto permitirá un proceso más ordenado”, se lee en el documento.

La petición fue radicada por los representantes de la Colombia Humana (Andrea Vargas), la Unión Patriótica (representante Gabriel Becerra), el Polo Democrático (Carlos Alberto Benavides) y el Partido Comunista (Jaime Caicedo).

Igualmente, los militantes del petrismo han presentado varios recursos contra el CNE, pidiendo que se les amparen sus derechos políticos, pues la fusión condicionada estaría impidiéndoles la libre participación para los comicios de 2026.

Este lunes, por ejemplo, los precandidatos de la Colombia Humana Carolina Corcho y Gustavo Bolívar anunciaron que radicaron ante el Tribunal Superior de Cundinamarca una acción de tutela en contra de la entidad electoral.

