“No necesito permiso”: Samper se suma a frente amplio de Petro y lanza pulla a Consejo de Estado

El expresidente Ernesto Samper indicó que pese a la pérdida de personería jurídica de su partido, Poder Popular, continuará su actividad política para la unidad del progresismo. Llamó a la conformación del frente amplio, mecanismo que lleva pidiendo reiterativamente el presidente Gustavo Petro.

“A pesar de la decisión política del Consejo de Estado de retirar a mi movimiento, de casi 50 años, su personería jurídica, debo declarar que no necesito permiso para continuar en mi actividad pública”, indicó el expresidente en su cuenta de X, en la que antes aseguró que en el órgano electoral hay decisiones politizadas.

En todo caso, Samper mencionó que continuará con su actividad para contribuir “a la unidad del progresismo colombiano a través de la conformación de un frente amplio que integre al Pacto Histórico, los Unitarios, el Poder Popular, los liberales progresistas (antigaviristas) y demás movimientos, partidos y organizaciones socialdemócratas que creemos en la paz, el cambio y la integración del Sur Global”.

El petrismo tiene como objetivo realizar una consulta interpartidista en marzo de 2026 para elegir al candidato presidencial de la izquierda y la centro izquierda. A esta consulta la vienen llamando “frente amplio” y en ella pondrían su nombre a consideración el candidato oficial del Pacto Histórico y otras figuras como Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo.

Con este pronunciamiento, Samper dejó claro que buscará ser un actor clave para la construcción de este frente amplio, especialmente para atraer a varias fuerzas del progresismo que terminen comprometiéndose en torno a un único aspirante.

A propósito de la personería jurídica de Poder Popular, el presidente Petro también se pronunció y lanzó una crítica contra el alto tribunal por la misma línea de Samper, mencionando que este tipo de decisiones se vienen tomando contra el progresismo del país.

“El punto del proceso de paz sobre abrir los caminos de la participación política ha quedado completamente anulado. Lo que vemos en autoridades judiciales y electorales es provocar un alejamiento permanente de la ciudadanía a la organización de partidos, que establece como derecho la constitución de Colombia”, sostuvo el jefe de Estado.

