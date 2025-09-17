Pacto Histórico se convierte en partido único, pero queda por fuera Colombia Humana

Senadora María José Pizarro y senadora y presidenta de la Colombia Humana, Gloria Flórez. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la creación del Pacto Histórico como partido único, un paso clave para las intenciones electorales que tiene el petrismo en 2026. Sin embargo, la Colombia Humana se quedó por fuera, como lo señalaba la ponencia del magistrado Altus Baquero (Partido Liberal).

Durante la sala plena de este miércoles y por unanimidad, los nueve magistrados del CNE aprobaron la fusión del Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista para que estos se conviertan en el Pacto Histórico, coalición que se formó en 2022 y que para seguir existiendo debía convertirse en partido único.

Y aunque esto es buena noticia para el movimiento petrista, aún tiene varios asuntos pendientes que podrían jugarle en contra para la consulta interna que quiere realizar el próximo 26 de octubre con el objetivo de definir quién será su candidato oficial a la Presidencia y cuál será el orden de las listas al Congreso.

Colombia Humana quedó por fuera

Lo primero es que el partido del presidente Gustavo Petro, la Colombia Humana quedó por fuera de la fusión por no haber cumplido con el quórum que sus mismos estatutos establecían para poder aprobar un proceso de fusión.

De acuerdo con la ponencia de Baquero, en la reunión en la que se aprobó la fusión de la Colombia Humana con el Pacto solo estuvieron presentes 1.280 militantes, cifra inferior al umbral exigido que era de 76.315 afiliados.

Desde la Colombia Humana, que tiene tres precandidatos compitiendo (Gustavo Bolívar, Susana Muhamad y Gloria Flórez) se impugnó esta determinación del magistrado liberal, pues según dicen los directivos, se hicieron modificaciones previas para bajar la cifra requerida a la hora de tomar decisiones de partido.

Los “peros” que frenarían la consulta de octubre

Y la segunda cuestión importante es que la personería jurídica del Pacto Histórico solo entrará a regir una vez se les haya dado terminación a los procedimientos sancionatorios que hay en contra de la Unión Patriótica, el Polo Democrático y el Partido Comunista Colombiano. Esto podrá ser hasta noviembre, es decir, luego de la consulta interna.

“Se exhortará a los magistrados del Consejo Nacional Electoral para que, antes del primer día de inscripciones para Congreso de la República, es decir, el 08 de noviembre de 2025, resuelvan las investigaciones pendientes de las agrupaciones políticas que se fusionan”, se lee en la ponencia aprobada en la sala.

Entre los procesos sancionatorios pendientes está el de la Unión Patriótica por las supuestas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Petro en 2022, otro caso que está en la etapa final en el CNE.

La idea del petrismo es hacer una sola consulta como Pacto Histórico, pero con la decisión del CNE se hace inviable, por lo que ya internamente se baraja si realizar o no consultas partidistas, es decir que cada colectividad haga ponga su propia lista a votación.

Pizarro también se queda por fuera

Otra de los puntos a solucionar es qué pasará con la precandidatura de la senadora María José Pizarro, pues aunque se le aprobó la escisión con el MAIS para la creación de su movimiento “Progresistas”, esto también está condicionado a que primero se le dé terminación a los procesos sancionatorios del partido indígena.

Esto tampoco tiene fecha clara, por lo que para octubre 26 podría estar aún cobijada bajo el partido MAIS, que decidió no renunciar a su personería jurídica ni irse con el Pacto Histórico nuevamente.

