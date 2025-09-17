Cepeda presentará denuncia penal por campaña sucia contra Corcho que buscan atribuirle al Polo

Precandidatos del Pacto Histórico Carolina Corcho e Iván Cepeda. Foto: Archivo

El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda anunció que presentará una denuncia penal por la “campaña sucia” que quieren atribuirle contra la también aspirante Carolina Corcho. El congresista del Pacto Histórico dejó claro que su campaña no está detrás de la instalación de varias vallas sobre la exministra.

Carolina Corcho rechaza valla con logo del Polo y ratifica su candidatura.

Esta semana han aparecido varias pancartas en algunas ciudades con la imagen de Corcho, el logo del Polo Democrático y la frase “Gracias Carolina Corcho por renunciar a tu candidatura. El poder de la unidad es la verdad”.

La aspirante a la Casa de Nariño mostró su malestar y pidió que todas las vallas sean retiradas, ratificando que su precandidatura se mantiene y que está lista para participar en la consulta interna que quiere realizar el Pacto Histórico el próximo 26 de octubre a nivel nacional.

“Solicito el retiro de esta valla que alguien de manera mal intencionada puso. A mis contendores del Pacto hago a un llamado a la transparencia y al juego limpio. Reitero que me mantengo en la consulta popular del Pacto Histórico del 26 de octubre hasta el final", dijo Corcho, quien posteriormente agradeció a la campaña de Cepeda por rechazar este acto.

Once partidos piden "medidas más severas" tras descertificación de Estados Unidos.

Sin embargo, las pancartas han seguido viéndose e incluso cuentas falsas a nombre del Polo Democrático, partido que avaló la precandidatura de Cepeda, han divulgado imágenes en redes sociales. Por ello, el senador aseguró que presentará acciones legales.

“Ante hechos que intentan vincularme a una campaña sucia contra la precandidata del Pacto Histórico Carolina Corcho, pondré en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación esas circunstancias para que las investigue e identifique a sus responsables. No es cierto que ella haya anunciado su retiro del proceso de definición de nuestra candidatura a la Presidencia”, indicó Cepeda.

DENUNCIA PENAL



Informo a la opinión pública que ante hechos que intentan vincularme a una campaña sucia contra la precandidata del Pacto Histórico @carolinacorcho, pondré en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación esas circunstancias para que las investigue e… pic.twitter.com/hj2ULnP9iK — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) September 16, 2025

Aunque no se conoce quién está detrás de la estrategia de las vallas, al interior del Pacto Histórico sí ha habido un llamado para que varios de los precandidatos adhieran a la aspiración del senador Iván Cepeda, quien entró a la contienda electoral el pasado 22 de agosto.

Si bien algunos de los aspirantes han estado dispuestos a hacerlo para consolidar una candidatura fuerte de cara al 2026, otros han dejado claro que primero debe haber una medición en la consulta interna del 26 de octubre.

