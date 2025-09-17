No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Política
Elecciones 2026

Cepeda presentará denuncia penal por campaña sucia contra Corcho que buscan atribuirle al Polo

El senador y precandidato del Pacto Histórico dejó claro que no está detrás de las pancartas que mencionan que Corcho renunció a su precandidatura. Presentará un recurso ante la Fiscalía General.

Redacción Política
17 de septiembre de 2025 - 12:53 p. m.
Precandidatos del Pacto Histórico Carolina Corcho e Iván Cepeda.
Precandidatos del Pacto Histórico Carolina Corcho e Iván Cepeda.
Foto: Archivo
El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda anunció que presentará una denuncia penal por la “campaña sucia” que quieren atribuirle contra la también aspirante Carolina Corcho. El congresista del Pacto Histórico dejó claro que su campaña no está detrás de la instalación de varias vallas sobre la exministra.

Lea: “Gracias por renunciar”: Corcho rechaza valla con logo del Polo y ratifica su candidatura.

Esta semana han aparecido varias pancartas en algunas ciudades con la imagen de Corcho, el logo del Polo Democrático y la frase “Gracias Carolina Corcho por renunciar a tu candidatura. El poder de la unidad es la verdad”.

La aspirante a la Casa de Nariño mostró su malestar y pidió que todas las vallas sean retiradas, ratificando que su precandidatura se mantiene y que está lista para participar en la consulta interna que quiere realizar el Pacto Histórico el próximo 26 de octubre a nivel nacional.

“Solicito el retiro de esta valla que alguien de manera mal intencionada puso. A mis contendores del Pacto hago a un llamado a la transparencia y al juego limpio. Reitero que me mantengo en la consulta popular del Pacto Histórico del 26 de octubre hasta el final", dijo Corcho, quien posteriormente agradeció a la campaña de Cepeda por rechazar este acto.

Lea también: Once partidos piden “medidas más severas” tras descertificación de Estados Unidos.

Sin embargo, las pancartas han seguido viéndose e incluso cuentas falsas a nombre del Polo Democrático, partido que avaló la precandidatura de Cepeda, han divulgado imágenes en redes sociales. Por ello, el senador aseguró que presentará acciones legales.

“Ante hechos que intentan vincularme a una campaña sucia contra la precandidata del Pacto Histórico Carolina Corcho, pondré en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación esas circunstancias para que las investigue e identifique a sus responsables. No es cierto que ella haya anunciado su retiro del proceso de definición de nuestra candidatura a la Presidencia”, indicó Cepeda.

Aunque no se conoce quién está detrás de la estrategia de las vallas, al interior del Pacto Histórico sí ha habido un llamado para que varios de los precandidatos adhieran a la aspiración del senador Iván Cepeda, quien entró a la contienda electoral el pasado 22 de agosto.

Si bien algunos de los aspirantes han estado dispuestos a hacerlo para consolidar una candidatura fuerte de cara al 2026, otros han dejado claro que primero debe haber una medición en la consulta interna del 26 de octubre.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

LEFR(9389)Hace 2 minutos
Me llama la atención que el Jefe político del señor en mención anda armando todo tipo de enredos para siempre permanecer activo en las primeras páginas de los periódicos. Politicos... son capaces de todo.
TL(64374)Hace 7 minutos
Todavía se preguntan quien esta detrás ? Ojalá Ivan Cepeda y Carolina Corcho con caigan en el juego de los que quieren dividirlos. Por el contrario deben unirse mas que nunca y que gane el que elijan los votantes.
Olegario (51538)Hace 13 minutos
Qué circo, bastante representativo de la izquierda en este país, un acuario lleno de pirañas.
