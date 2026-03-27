Este es el contrato que Colpensiones entregó la Fundación San José

Fachada de esta institución educativa, cuya sede principal está ubicada en la Avenida Caracas con calle 63, en Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Horas después de que Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José y Juliana Guerrero fueran imputados por la Fiscalía en medio del escándalo de los diplomas falsos, la candidata presidencial, Paloma Valencia, denunció un contrato de COP 404 millones del que habría sido privilegiada esa institución desde Colpensiones.

Se trata de un acuerdo inicialmente suscrito por COP 234 millones, con una duración de mes y medio, tuvo en 2024 una adición de COP 170 millones, además de una ampliación en su lapso temporal por un año. Según aseguró la senadora del Centro Democrático, la Fundación ha tenido contratos con el Fondo de Adaptación y señaló estos recursos como un presunto despilfarro del dinero público.

Le sugerimos: El pulso de los presidenciables ahora es por el centro: así se mueven todas las apuestas

En el documento suscrito entre las dos entidades, la Fundación San José se compromete a “acompañar el desarrollo y ejecución de las acciones contempladas en la estrategia de Liderazgo de Colpensiones”. Allí se incluyen actividades como pruebas psicológicas en la evaluación de competencias para definir resultados de contratación; la conformación de estrategias para fortalecer el liderazgo o un programa de marketing.

Además, en ese contrato se estipula que será Colpensiones, entidad a cargo de Jaime Dussan, la que defina los perfiles y hojas de vida de los participantes para el desarrollo de estos programas. También existe una cláusula en la que se manifiesta que no podrá haber cambio de funcionarios designados para el desarrollo de estas actividades.

#ATENCIÓN. En 2023 Colpensiones le entregó $404 millones a la famosa Fundación San José para “fortalecer la cultura organizacional de la entidad”. Es decir, talleres, lúdicas, actividades grupales, etc. Una verdadera pendejada.



Inicialmente el contrato era por $234 millones y… pic.twitter.com/20hbukF9Bf — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 27, 2026

La denuncia de Valencia, además, se enmarca en otros señalamientos contra Colpensiones como, por ejemplo, la adquisición de una camioneta por un valor que también ascendería a los COP 400 millones y que, bajo su concepto, no eran prioridad para su adquisición.

En tanto, la Fundación San José volvió a quedar en el centro de la controversia pues, la diligencia contra Guerrero y el exsecretario Gutiérrez estimó la posible entrega de dos títulos académicos falsos, en su carrera por llegar a uno de los cargos claves en el Ministerio de la Igualdad. Según la Fiscalía, Guerrero habría presentado al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) dos títulos falsos de la Fundación de Educación Superior San José: uno como tecnóloga y otro como contadora pública profesional “a sabiendas de que eran falsos”. Los documentos, al parecer, no tendrían respaldo, pues la joven ni siquiera habría asistido a clases.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.