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Este es el contrato que Colpensiones entregó la Fundación San José

La institución universitaria ha sido señalada de emitir títulos falsos a contratistas del gobierno. Por este caso fue imputada por fraude en las últimas horas Juliana Guerrero, representante del presidente Petro en la Universidad del César.

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Redacción Política
27 de marzo de 2026 - 05:48 p. m.
Fachada de esta institución educativa, cuya sede principal está ubicada en la Avenida Caracas con calle 63, en Bogotá
Fachada de esta institución educativa, cuya sede principal está ubicada en la Avenida Caracas con calle 63, en Bogotá
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Horas después de que Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José y Juliana Guerrero fueran imputados por la Fiscalía en medio del escándalo de los diplomas falsos, la candidata presidencial, Paloma Valencia, denunció un contrato de COP 404 millones del que habría sido privilegiada esa institución desde Colpensiones.

Se trata de un acuerdo inicialmente suscrito por COP 234 millones, con una duración de mes y medio, tuvo en 2024 una adición de COP 170 millones, además de una ampliación en su lapso temporal por un año. Según aseguró la senadora del Centro Democrático, la Fundación ha tenido contratos con el Fondo de Adaptación y señaló estos recursos como un presunto despilfarro del dinero público.

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En el documento suscrito entre las dos entidades, la Fundación San José se compromete a “acompañar el desarrollo y ejecución de las acciones contempladas en la estrategia de Liderazgo de Colpensiones”. Allí se incluyen actividades como pruebas psicológicas en la evaluación de competencias para definir resultados de contratación; la conformación de estrategias para fortalecer el liderazgo o un programa de marketing.

Además, en ese contrato se estipula que será Colpensiones, entidad a cargo de Jaime Dussan, la que defina los perfiles y hojas de vida de los participantes para el desarrollo de estos programas. También existe una cláusula en la que se manifiesta que no podrá haber cambio de funcionarios designados para el desarrollo de estas actividades.

La denuncia de Valencia, además, se enmarca en otros señalamientos contra Colpensiones como, por ejemplo, la adquisición de una camioneta por un valor que también ascendería a los COP 400 millones y que, bajo su concepto, no eran prioridad para su adquisición.

En tanto, la Fundación San José volvió a quedar en el centro de la controversia pues, la diligencia contra Guerrero y el exsecretario Gutiérrez estimó la posible entrega de dos títulos académicos falsos, en su carrera por llegar a uno de los cargos claves en el Ministerio de la Igualdad. Según la Fiscalía, Guerrero habría presentado al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) dos títulos falsos de la Fundación de Educación Superior San José: uno como tecnóloga y otro como contadora pública profesional “a sabiendas de que eran falsos”. Los documentos, al parecer, no tendrían respaldo, pues la joven ni siquiera habría asistido a clases.

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Por Redacción Política

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