Se desata nueva pelea en el Centro Democrático tras cumbre convocada por Uribe

El expresidente Álvaro Uribe convocó una cumbre del Centro Democrático que terminó en disputas entre Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Daniel Briceño. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las grietas en el Centro Democrático siguen saliendo a la luz y las disputas internas en el colectivo uribista no cesan. Luego de la más reciente cumbre convocada por el expresidente Álvaro Uribe en Antioquia, figuras como María Fernanda Cabal o Daniel Briceño cuestionaron afirmaciones que se realizaron en esa cita, especialmente por la excandidata presidencial Paloma Valencia.

Y es que el líder natural de ese partido llamó al pleno de sus congresistas, así como de otras figuras políticas de alta importancia dentro de la colectividad para trazar línea en aspectos clave. La agenda comprendía puntos alrededor de la estrategia para los próximos años en el Congreso, donde el uribismo recuperó terreno; la posición frente al gobierno de Abelardo de la Espriella o las elecciones regionales del 2027.

Le sugerimos: Petro deja el poder con un cambio en el paradigma de gobierno: ¿qué efectos tendrá?

En ese encuentro, durante el discurso de la exsenadora Paloma Valencia, salió a relucir una frase que incomodó a varios sectores. “Tenemos que entender muy claramente en qué partidos es que estamos. Este no es un partido de derecha. El que cree que este es el partido de Hayek y de las libertades económicas donde el Estado se queda cruzado de brazos y ve como se mueren de hambre los ciudadanos, está en el partido equivocado”, dijo Valencia.

Esas declaraciones fueron motivo de critica, empezando por la también exsenadora María Fernanda Cabal. Quien llegase a ser la congresista más votada de ese partido en 2022 aseguró que “yo no llegué al CD ayer. Durante 15 años ayudé a construir el Centro Democrático y defendí, muchas veces en soledad, la libertad, la familia, la seguridad, la propiedad privada y la iniciativa empresarial. Creí que esas eran nuestras banderas, no una utilería de campaña”.

Cabal señaló que “oír ahora que el Centro Democrático “no es de derecha” revela una catástrofe ideológica. Si el partido renuncia a las ideas que le dieron identidad, ¿qué queda? Una sigla, una burocracia y algunos dirigentes buscando dónde acomodarse".

En otro mensaje Cabal también afirmó que ese partido “enfrenta una crisis ideológica que ya no puede ocultarse. Mientras unos dirigentes dicen ser de derecha, algunos de sus voceros más visibles insisten en presentarlo como un partido de centro”.

No se pierda: Pacto Histórico revela detalles sobre eventos del 7 de agosto en Barranquilla, Cali y Bogotá

Y es que esa misma postura fue severamente cuestionada por Cabal durante la campaña presidencial en la que fue Paloma Valencia la ungida por el partido. Es más, por esa determinación Cabal pidió salir del colectivo uribista, procedimiento que se encuentra en trámite. La excongresista buscaría crear su propio movimiento político.

“No necesitamos parecernos a nuestros adversarios para derrotarlos. Necesitamos volver a representar, sin vergüenza y sin pedir permiso, a millones de colombianos de derecha. Los principios no se negocian ni se esconden: se defienden”, dijo Cabal.

Pero dentro del mismo partido, militantes de la colectividad también cuestionaron a Valencia. Uno de esos ejemplos fue el representante Daniel Briceño, el congresista que obtuvo más votos durante las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.

Según escribió en sus redes sociales luego de esta cita “la fórmula de negar la derecha y querer virar hacia el centro ya fracasó“. El representante también ha cuestionado ciertas declaraciones de Valencia. Es más, en medio de la campaña se desmarcó de la misma cuestionando a quien fuese fórmula vicepresidencial de la entonces senadora, Juan Daniel Oviedo.

Lea: Así avanza la agenda del presidente Gustavo Petro en su último viaje internacional

Otras figuras de ese sector político también se pronunciaron. Según dijo el senador Andrés Forero, “a mi me gustan Hayek y Adam Smith, estoy convencido que la preocupación por los más necesitados no es patrimonio de la izquierda y no me voy a retirar del Centro Democrático, partido del que soy fundador y del que me siento orgulloso”.

Otro que se pronunció fue Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe. En su trino mencionó, citando a una amiga, que “Me escribe una amiga: Milei afirma siempre en todas sus entrevistas. ”No soy de derecha ni de izquierda; soy libertario. La derecha pretende regular la vida privada de las personas y la izquierda pretende regular su vida económica. Yo no creo en ninguna de las dos. Creo en que cada persona debe ser libre para vivir como quiera y para emprender como quiera, siempre que respete la libertad de los demás”.

Le interesa: De la Espriella y el uribismo: se agita la pelea por liderar la derecha | La Mesa Redonda

Y en ese pulso también habló la exsenadora Valencia. “Decir que el Centro Democrático no es de derecha no significa que sea de centro y mucho menos de izquierda. Quiere decir que esas categorías no dicen nada: el Centro Democrático cree en la seguridad como base del desarrollo social, la libertad económica y la política social. Cree en el estado pequeño y austero, pero sobretodo en la disciplina de estudiar cada tema para buscar la mejor alternativa y solucionar los problemas sociales”, dijo.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.