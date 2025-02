“Un cambio que ya no fue”: así reaccionaron en el Congreso al caso de ‘Papá Pitufo’

Congresistas de la oposición cuestionan al presidente Gustavo Petro y a su jefe de despacho, Armando Benedetti. Foto: Presidencia

Congresistas de oposición e independientes no le pierden el paso a lo que parece ser el nuevo gran escándalo que rodea al gobierno de Gustavo Petro: la huella del contrabandista Diego Marín Buitrago, más conocido como “Papá Pitufo”, en la campaña presidencial del Pacto Histórico. Según las versiones del propio mandatario; el director de la UNP, Augusto Rodríguez; y el asesor catalán Xavier Vendrell, el delincuente sí aportó $500 millones a la campaña, aunque la orden de Petro fue devolverlos.

A pesar de esa defensa, para muchos en el Congreso aún quedan varios interrogantes pendientes, como por qué nunca se denunció el hecho, cuál fue el papel de Armando Benedetti en la trama y si efectivamente ese dinero se le devolvió al “Papá Pitufo” en su totalidad. Por todas esas razones, los opositores no pierden la oportunidad de cuestionar la transparencia del Ejecutivo y, de paso, toda su gestión.

“La Fiscalía debe iniciar investigación urgente para determinar la conducta del socio de Petro Xavier Vendrell en el ingreso de $500 millones de pesos por parte de alias Papá Pitufo”, dijo este miércoles la senadora María Fernanda Cabal, luego de que se conociera que, presuntamente, Vendrell, junto a Daniel García Colorado, habría recibido el dinero de manos del contrabandista y como parte un aporte mucho más grande a la campaña.

Al respecto, Vendrell, amigo personal del presidente Gustavo Petro, reconoció que sí recibió $500 millones del señalado, pero que el dinero fue devuelto al no poder identificar el origen lícito del mismo. “El mencionado señor Marín, quiso hacer una donación a nombre de los comerciantes de Bogotá a la campaña, si bien la recibí, cuando se fue a legalizar el ingreso, fui notificado que no se podía verificar el origen de los fondos, y dentro del esquema de administración de riesgos de la campaña no se recibirían. En este sentido se me indicó que debía devolver esos recursos, cosa que hice de inmediato”, explicó el catalán.

“Esto ya es obscenidad pura. En el primer gobierno de izquierda se perdieron todos los escrúpulos. Gustavo Petro renunció a sus propias banderas y a cualquier asomo de ética, solo para lanzarse de cabeza al lodazal que tanto juró combatir. Un cambio que ya no fue”, cuestionó, tras las revelaciones, la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde.

Uno de los temas que más llamó la atención entre los congresistas fue la carta del director de la UNP, Augusto Rodríguez, en la que reveló los detalles de esa donación y, además de compartir una foto de Vendrell y Armando Benedetti tomada la semana pasada, aclaró que no está pensando en suicidarse, lo que inmediatamente generó versiones sobre supuestos riesgos para la vida de Rodríguez, amigo de Petro, por entregar su versión.

“¿Por qué, tras delatar a Papá Pitufo y Benedetti, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, aclara que está bien de salud y no piensa hacerse daño? ¿Teme por su vida?”, dijo el partido Cambio Radical en su cuenta oficial de X. Ante los señalamientos, Benedetti volvió a negar cualquier participación en esa trama e insistió en que responderá con acciones judiciales contra Rodríguez.

¿Por qué, tras delatar a Papá Pitufo y Benedetti, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, aclarará que está bien de salud y no piensa hacerse daño? ¿Teme por su vida? Mientras tanto, Petro en Dubai cita al experto Buzz Lightyear: "hasta el infinito y más allá”. 🫣🤡 #EsUnCaos https://t.co/vVaalg4hsI pic.twitter.com/aDCcOpqgIa — Cambio Radical (@PCambioRadical) February 12, 2025

“¿Por qué el catalán recibió 500 millones de pesos de Papá Pitufo? Otro asunto del comunicado del amigo de Petro: de manera muy hábil no menciona la cifra recibida y acepta que sí entró ese dinero a la campaña. Supuestamente devolvieron el dinero porque no lograron legalizarlo, pero el dinero sí ingresó. No lo niega. Finalmente, desde luego, termina defendiendo al intocable Benedetti”, señaló Enrique Gómez, director del partido opositor Movimiento Salvación Nacional.

Desde el oficialismo son pocos los mensajes relacionados con el escándalo de “Papá Pitufo”, pero los que se han emitido defienden la campaña y aseguran que la oposición intenta ocultar los nexos del contrabandista con gobiernos anteriores. “Gracias a filtraciones sabemos que Petro rechazaba donaciones en efectivo a su campaña y que el Duque-Uribismo, incluidos Pastrana y Cabal tendrán que responder por el escándalo de corrupción en la Policía Aduanera”, dijo Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.

