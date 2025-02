La hermana de Margarita Rosa de Francisco y los otros reveses diplomáticos de Petro

Margarita Rosa de Francisco y su hermana Adriana de Francisco. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nuevamente un nombramiento de política exterior del gobierno de Gustavo Petro se cae en los tribunales. Esta vez se trata de Adriana de Francisco, quien había sido designada como cónsul de Identidad y Pasaportes en Miami. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del decreto con el que fue nombrada al considerar que ese cargo pudo haberlo ocupado alguien de la carrera diplomática.

Tras una demanda de la ciudadana Adriana Marcela Sánchez, el despacho determinó que “el nombramiento debió recaer en un funcionario de carrera, pero ello no ocurrió, por lo tanto, se infringió el artículo 125 de la Constitución Política (...) porque no se expresaron razones de imposibilidad de nombrar funcionarios de carrera”.

Lea también: “Hubo participación internacional en el asesinato de Gaitán”: nieta del caudillo

El nombre de Adriana de Francisco generó polémica desde el principio, pues además de no hacer parte de la carrera, muchos en la oposición resaltaron que es hermana de la actriz Margarita Rosa de Francisco, quien públicamente respalda al gobierno Petro. Pero además, generó molestia la versión de la actriz sobre el ofrecimiento que le habría hecho el entonces canciller Álvaro Leyva para ocupar ese cargo, ante el cual ella respondió con una recomendación a su hermana.

Así las cosas, tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, varias figuras de la oposición celebraron la medida. “Otra petrista que violó la ley y como tal la carrera diplomática y como consecuencia el Tribunal le tumba su nombramiento en el consulado de Miami. Esta vez es Adriana de Francisco, hermana de Margarita, la fiel defensora de este perverso y podrido mal gobierno Petro”, dijo el senador “Jota Pe” Hernández.

Otra petrista que violó la ley y como tal la carrera diplomática y como consecuencia el Tribunal de C/marca le tumba su nombramiento en el consulado de Miami.



Esta vez es Adriana de Francisco, hermana de Margarita, la fiel defensora de este perverso y podrido mal gobierno Petro. pic.twitter.com/AlhfqYf8ls — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) February 11, 2025

No se pierda: Petro se reunió con el presidente de Emiratos Árabes y habló de inteligencia artificial

De hecho, tras la polémica que se generó en redes por la decisión, la actriz publicó un trino en defensa de su hermana. “Este es el documento de salvamento de voto del magistrado Luis Norberto Cermeño. Según su juicio, el nombramiento de Adriana de Francisco —en el Consulado de Colombia en Miami— fue legal. Su desempeño ha sido impecable en todos los sentidos y, según este concepto, no le ha quitado el puesto a nadie”, aseguró Margarita Rosa de Francisco.

Este es el documento de salvamento de voto del magistrado Luis Norberto Cermeño. Según su juicio, el nombramiento de Adriana de Francisco —en el Consulado de Colombia en Miami— fue legal.



Su desempeño ha sido impecable en todos los sentidos y, según este concepto, no le ha… pic.twitter.com/bOSHQechdk — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) February 12, 2025

Este es otro revés que recibe la diplomacia de Petro en 2025. A finales de enero, la Sección Quinta del Consejo de Estado suspendió el nombramiento de María Soledad Garzón, hermana del asesinado periodista Jaime Garzón, como cónsul en Cancún, México. La solicitud la hizo Unidiplo, sindicato de la Cancillería que aboga por el respeto de la carrera diplomática y que ya ha demandado docenas de nombramientos por esa misma razón.

Lea: Posible impuesto a iglesias en próxima reforma tributaria abre debate en mundo político

En México también está el caso de Andrés Hernández, quien fue nombrado por Petro como cónsul en la capital de ese país, pero que para el Consejo de Estado no cumple con los requisitos y no tiene experiencia en la carrera diplomática. Este caso fue uno de los que generó un duro choque entre el presidente y los funcionarios de carrera, quienes insisten en que Petro prometió respetar la meritocracia y no ha cumplido.

A finales de 2024, el mismo tribunal también tumbó el nombramiento de Juan Pablo Castro Morales como consejero en la Embajada de Colombia en Francia, al encontrar, igualmente, que existían funcionarios de carrera disponibles para ese puesto. La decisión causó la molestia del presidente, quien reaccionó en su cuenta de X.

“Así es como se desmantela mi derecho constitucional a dirigir la política exterior de Colombia, pero al mismo tiempo hace inviable el servicio exterior de Colombia, al duplicar sus costos en traslados de funcionarios de un país a otro porque son de carrera”, dijo el jefe de Estado. A estos nombres se suma el de Germán Gómez, a quien le echaron para atrás su designación como cónsul de Colombia en Argentina. Según el sindicato de la Cancillería, se seguirán demandando todas los nombramientos que afecten la carrera diplomática.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.