Conservadores buscan frenar crisis por candidaturas de Efraín Cepeda y Felipe Córdoba

La pelea interna en las toldas conservadoras tomó vuelo tras la reacción de Efraín Cepeda, senador y precandidato presidencial, a la posible inclusión del excontralor Felipe Córdoba en la lista de aspirantes a obtener el aval de ese partido. Cepeda, férreo opositor del Gobierno, aseguró que detrás de esta movida estarían personas cercanas al oficialismo.

“El Partido Conservador atraviesa una coyuntura preocupante. Se encuentra asediado por fuerzas petristas y por presiones impresentables que, en una estrategia conjunta, buscan mantenerlo paralizado, dividido o fracturado. Pretenden interferir en sus decisiones, condicionar sus posiciones y someter su voluntad a intereses ajenos a su historia y a su identidad”, aseguró el congresista.

Para intentar atajar este nuevo foco de fuego amigo, las directivas del partido publicaron un comunicado a la opinión pública e hicieron un llamado al orden internamente. Según se lee en el pronunciamiento, desde la cúpula de la colectividad se “otorgará plenas garantías a todos los candidatos que se inscriban como precandidatos a la Presidencia de la República a nombre del Partido Conservador”.

Las directivas resaltaron que respetarán plenamente los argumentos, propuestas y estrategias que cada aspirante despliegue en su legítima búsqueda de visibilidad mediática, pero que invitan a los precandidatos a conducir sus estrategias con la debida prudencia para cuidar la reputación histórica del partido. “Es importante aclarar que cualquier decisión sobre ampliar el plazo para facilitar inscripciones adicionales corresponde exclusivamente al Directorio Nacional Conservador, como órgano colegiado y autónomo”, señalaron en relación con la propuesta de un sector de extender los tiempos para permitir el aterrizaje de Felipe Córdoba.

Sin embargo, voces de la bancada insisten en que hay una marcada división entre quienes respaldan posturas como las de Cepeda y quienes durante los últimos años han respaldado algunas de las iniciativas del Gobierno en el Congreso. “El Partido Conservador no puede perder su vocación de poder ni volverse instrumento de una voluntad ajena a él, o lo que es peor, moneda de cambio con propósitos que desconocemos. No podemos ser inferiores a nuestro legado ni a la memoria de quienes nos antecedieron en la conducción de la colectividad y quienes jamás habrían permitido que ocurriera lo que hoy está sucediendo”, dijo Cepeda.

El choque en las filas conservadoras se da justo cuando otros sectores y partidos de derecha y tradicionales hacen un llamado a la unidad para enfrentar al “frente amplio” del petrismo en 2026. Cambio Radical se reunirá este martes, con Germán Vargas Lleras a la cabeza, para definir una ruta al respecto; y el Centro Democrático, bajo la batuta del expresidente Álvaro Uribe, también intentará sortear sus diferencias internas por el desarrollo de una encuesta para elegir quién asumirá las banderas del uribismo en las presidenciales.

