Pacto Histórico da detalles sobre fusión y conformación de listas al Congreso

El Comité Político Nacional del Pacto Histórico reiteró la intención de fusionarse en un solo partido, a la vez que avanza en las negociaciones con otras fuerzas para el frente amplio. Así quedó consignado en un comunicado publicado luego de la reunión del comité, el pasado 6 de noviembre en Bogotá.

En el encuentro se destacó el éxito político y electoral alcanzado el pasado 26 de octubre, fecha en la que participaron 2,7 millones de ciudadanos en la consulta popular y que dio como ganador a Iván Cepeda, quien alcanzó 1’540.391 votos, que lo consolidaron como el candidato a la Presidencia.

Además, se reiteró la posición que ha tenido el Pacto de que la fusión no se ha logrado, sobre todo, por presuntos bloqueos jurídicos con intenciones políticas: “El Comité Político avanza en la superación de los obstáculos jurídicos y políticos necesarios para garantizar la plena legalidad del proceso de fusión”.

El Pacto reiteró su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda e insistió en que las reglas definidas en septiembre para la conformación de las listas al Congreso se mantendrán.

¿Cómo avanza el reconocimiento jurídico del Pacto Histórico?

El órgano directivo informó que las colectividades que integran el Pacto Histórico continúan trabajando para superar los obstáculos que, hasta ahora, impiden que todas las colectividades sean reconocidas dentro de la fusión.

El Polo Democrático Alternativo (PDA), la Unión Patriótica (UP) y el Partido Comunista Colombiano (PCC) ya cumplen con los requisitos exigidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que reconoció la personería jurídica del Pacto. Asimismo, el Partido Progresistas ya solicitó al CNE su adhesión formal, mientras que el Movimiento Colombia Humana avanza en los trámites necesarios para su integración definitiva.

¿Cómo se conforman las listas para el Senado y Cámara?

El Comité recordó que el proceso de conformación de las listas al Senado y la Cámara se rige por los acuerdos de consulta radicados ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, los cuales garantizan la creación de listas cerradas, paritarias y con alternancia de género. Dichos acuerdos son de carácter vinculante y fueron aceptados por todas las precandidaturas participantes.

“Las listas al Congreso del Pacto Histórico serán inscritas conforme a lo previsto en el acuerdo”, reiteró la colectividad.

Finalmente, el Comité anunció la realización de reuniones conjuntas entre los comités nacionales y departamentales, con el fin de definir estrategias territoriales y fortalecer las coaliciones donde la ley lo permita. Además, junto con la precandidatura de Iván Cepeda, se desarrollarán diálogos con sectores progresistas y aliados para establecer las bases programáticas y políticas del Frente Amplio.

Comunicado público: el Pacto Histórico avanza en su unidad y en la ruta política hacia el frente amplio y la victoria. pic.twitter.com/gTWRL8ZhuL — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) November 10, 2025

