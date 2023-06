Partido Conservador suspende a congresista tras asistir a debate de reforma laboral

Partido Conservador suspende a congresista por asistir al debate de la reforma laboral. Foto: Twitter Jorge Alexander Quev

Tras su asistencia al primer debate de la reforma laboral que se desarrolló este 15 de junio, el representante por el departamento del Guaviare Jorge Alexánder Quevedo fue suspendido con efectos de pérdida de voz y voto por el Partido Conservador, movimiento que luego de una decisión de bancada había acordado que no participaría en las discusiones de las reformas laboral y de salud.

Esta mañana, el representante por el Partido Conservador fue clave para que se pudiera desarrollar el primer debate de la reforma laboral, que ya había sido cancelado cuatro veces. Su asistencia a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes conformó el quórum necesario para su discusión.

“He venido a la comisión para no darle soporte al ausentismo, pues el país reclama de nosotros posiciones. Sin embargo, debo dejar claro que yo debo partir porque mi partido ha tenido unos pronunciamientos claros frente a la reforma. Debo actuar en congruencia frente a las decisiones de bancada”, aseguró Quevedo.

El senador y presidente del partido, Efraín Cepeda, expresó que se había tomado por unanimidad la determinación de no participar en la discusión de las reformas planilladas para este jueves y que incluso se le hizo la advertencia al representante de no asistir a los debates. “Le advertimos anoche y esta mañana que no podía estar dentro de la sesión. Me parece que está en curso un proceso de violar la ley de bancada porque hubo decisión de no acompañar las reformas. Si bien él se retiró, me parece que infringió esa ley”.

No obstante, la decisión de la suspensión viene de tiempo atrás, cuando en mayo del presente año, Quevedo fue uno de los cinco congresistas que firmaron la ponencia de la reforma laboral. En esa oportunidad, el Partido Conservador emitió un pronunciamiento en el que aseguraba que dicha firma no representaba a la colectividad. Más tarde, se le abrió investigación disciplinaria al representante por el Guaviare y se habló de una suspensión por tres meses.

Este jueves quedó en firme la determinación de la Veedora Nacional del Partido Conservador Colombiano, que elevó un comunicado en el que se le anuncia nuevamente al congresista la suspensión: “Se ordenó decretar medida cautelar de suspensión temporal del militante y la separación de toda actividad del Partido Conservador Colombiano, por un término de noventa (90) días prorrogables hasta por noventa (90) días más [...] lo que implica a la perdida de voz y voto dentro de la Cámara de Representantes”. Si bien Quevedo presentó varios recursos para impedir la acción, ninguno prosperó.

