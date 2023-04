Partido de la U y Conservador presentarán 133 proposiciones a reforma a la salud

Dilian Francisca Toro, directora del Partido de la U, y Efraín Cepeda, director del Partido Conservador. Foto: Prensa Partido de la U

De forma simultánea al Partido Conservador, el Partido de la U tuvo una reunión de bancada durante la mañana de este martes, 11 de abril, para definir su posición respecto a la reforma a la salud. Ambos partidos determinaron que presentarán 133 modificaciones al proyecto que radicó el Gobierno, que son resultado de los acuerdos a los que habían llegado y que no vieron reflejados.

La directora de La U, Dilian Francisca Toro, insiste en que tal y como está planteado el proyecto de la ministra Carolina Corcho, la reforma devolvería al país a “un sistema que en el pasado demostró que no cumple con el objetivo del Estado en materia de salud”.

Por esta razón, la bancada insistirá en insertar los acuerdos a los que llegaron con el presidente Petro y que “no fueron recogidos por la ministra en la ponencia radicada el pasado 31 de marzo (...) De lo contrario, el partido votará de manera negativa la reforma a la salud”, aseguraron. Esa misma directriz la tomó el partido Conservador tras una reunión de bancada.

De acuerdo con un comunicado oficial de la colectividad, las 133 modificaciones que propone La U se enfocan en seis aspectos:

1. La articulación de un sistema de salud mixto;

2. La creación y definición de las funciones y remuneración de las Gestoras de Salud y Vida;

3. Establecer una UPC suficiente y diferencial en cuanto a territorios y riesgo epidemiológico;

4. Garantizar la libre elección de los usuarios;

5. Que los CAPS sean coordinados entre las secretarías de salud y las entidades gestoras;

6. Fondos cuenta sin burocracia.

Eso sí, la directora del Partido de la U dijo que están de acuerdo con que “no haya integración vertical, que no manejen los recursos y que no tengan posición dominante, eso ha sido claro siempre (...) incluso, lo propusimos nosotros también”, por eso, ese tema no lo estarían tocando dentro del pliego de modificaciones.