“Los liberales no, Gaviria”: Cristo sobre salida del Partido Liberal de la coalición

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió a la salida de la bancada del Partido Liberal de la coalición del presidente Gustavo Petro en el Congreso. Aseguró que se trató de una decisión exclusiva del expresidente César Gaviria y no de los congresistas.

“Los liberales no, el expresidente Gaviria. No he escuchado a la bancada que nos ha acompañado con convicción, con entusiasmo, no he escuchado que la bancada haya tomado esa decisión”, dijo Cristo.

Más temprano este martes, el expresidente y líder del Partido Liberal publicó una carta en la que manifestó que su colectividad se declaraba en independencia. Hasta el momento, había permanecido como parte de la coalición gobiernista.

“La declaratoria de independencia del Partido Liberal Colombiano le permitirá al partido, a través de sus congresistas liberales, respaldar las iniciativas que convengan a la nación colombiana y oponerse a aquellas que vayan en contra de los intereses nacionales”, se lee en la comunicación que envió esta colectividad, firmada por Gaviria, al Consejo Nacional Electoral.

Así las cosas, los 13 senadores y 32 representantes que tiene el liberalismo en el Congreso –que tradicionalmente venían apoyando las iniciativas de Petro en el Capitolio–, tendrán más espacio de negociación y acción política a la hora de definir sus votos parlamentarios.

Aunque desde hacía varias semanas se rumoraba que esto pasaría -incluso Gaviria lo confirmó a El Espectador en la convención del partido en noviembre pasado- aún no se había concretado, entre otras, por la representación liberal en el Gobierno. Sin embargo, el detonante para la partición fue la crisis diplomática con Estados Unidos.

Con esta decisión de los liberales, los partidos tradicionales que habían comenzado siendo parte de la coalición petrista, ya se retiraron. Por ejemplo, los conservadores y La U dieron este mismo paso hace unos meses.

