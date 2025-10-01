Avanza conformación de listas al Congreso: Pacto Histórico, liberales y Roy Barreras se mueven

Roy Barreras integró a su partido, La Fuerza, a la representante Erika Sánchez. De su parte, María Paz Gaviria buscaría llegar al Senador por el partido Liberal. Foto: Archivo Particular

Con el arranque de la campaña para el Congreso de la República, diferentes fuerzas políticas empiezan a gestar sus movimientos para la conformación de listas a Senado y Cámara. Dentro de los movimientos más destacados de forma reciente se encuentran nombres como el de Erika Tatiana Sánchez, representante que se integra al partido de Roy Barreras, o el aterrizaje de María Paz Gaviria en el partido Liberal.

Solo en esta jornada estos dos movimientos en el ajedrez electoral han agitado sus respectivos sectores, en lo que configura una estrategia temprana antes de la inscripción de aspirantes por llegar al Capitolio.

En el caso de La Fuerza, partido liderado por el exembajador Barreras, este logró sumar a Erika Sánchez, quien hasta la fecha estaba sin colectividad en la Cámara de Representantes, pese a llegar con el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción del fallecido aspirante a la Presidencia Rodolfo Hernández.

La parlamentaria se suma a esta colectividad en lo que se calificó como “un paso importante en nuestro propósito de construir país, aunando esfuerzos y sumando liderazgos que aportan a un proyecto político sólido, transparente y cercano a la ciudadanía”.

COMUNICADO DE PRENSA pic.twitter.com/InpJ2W8U2g — Erika Sánchez (@ErikaTatianaSn2) October 1, 2025

Sánchez se suma al equipo de Barreras, quien tiene como objetivo, inicial, la llegada de al menos 10 senadores en 2026. Así lo expresó meses atrás cuando anunció el lanzamiento de sus listas al Senado en donde ahora también se integrarían algunos nombres propuestos dentro de la coalición Unitarios de la que hace parte la precandidata presidencial Clara López y el partido Comunes, entre otros.

En cuanto al sector Liberal, la candidatura de María Paz Gaviria se ha encaminado hacía el Senado. Si bien inicialmente la hija del expresidente César Gaviria tenía listo todo para encabezar la lista del partido en la Cámara por Bogotá, de última hora hubo un cambio de percepción y ahora buscará llegar a la Cámara Alta, donde, claro está, su posición en las listas se debe definir, pues los primeros lugares de esta colectividad tienen nombres propios.

Respecto al escenario de Cambio Radical y Centro Democrático, parte de los movimientos en este sector se van a definir el próximo 15 de octubre, luego de la cumbre de oposición liderada por estas colectividades. Sin embargo, habría nombres en ambos colectivos que ya serían claros candidatos para pasar de la Cámara al Senado como Andrés Forero, Hernán Cadavid, Christian Garcés o Lina María Garrido.

Los movimientos del Gobierno

Por otro lado, esta situación ya está claramente definida en el Pacto Histórico que definirá sus listas el próximo 26 de octubre. En la consulta que desarrollará el partido tanto a la Presidencia como al Congreso, existe una importante serie de nombres que luchan por obtener o revalidad curules.

Es el caso, por ejemplo, de Alejandro Ocampo, hoy representante que buscará llegar a la Cámara Alta. Su respaldo a la candidatura de Daniel Quintero es un factor determinante para sopesar los votos que le llevarían a esta corporación. Con un objetivo similar están Andrés Cancimance, Eduard Sarmiento, David Racero, Alirio Uribe, Agmeth Escaf, Támara Argote o Dorina Hernández. Mary Anne Perdomo también busca dar ese salto, pero en su contra existe un proceso de posible muerte política.

🗳️🇨🇴¡(16) es el número que nos correspondió en la consulta al Senado del Pacto Histórico!



Aquí les dejo el link para que se sumen a este proyecto que estamos construyendo entre todos. #SomosNichito



👉https://t.co/jStPdc3X1A pic.twitter.com/iIs8XzUCoe — Wally. (@MeDicenWally) September 30, 2025

Además, Walter Rodríguez, conocido en redes como ‘MeDicenWally’, también aspira llegar al Senado por el Pacto, así como Alejandra Romaña, conocida como Amarata Hank; el exalcalde de Cartagena William Dau; el exembajador en México Moisés Ninco Daza; Luis Saade, hermano de Alfredo Saade. En total, son 145 precandidatos que buscan Senado, mientras que la Cámara tiene 390 aspirantes en este partido.

