Pelea entre Benedetti y Montealegre: así reaccionó el país político a nueva ruptura en el gabinete

La nueva disputa en el gabinete presidencial ha sido protagonizada por los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia, Eduardo Montealegre. En esta, además de señalamientos por corrupción emitidos hacia el jefe de la cartera política, también se rememoraron algunos de los encuentros que ha sostenido este funcionario con exintegrantes del Gobierno, así como también fue puesto en tela de juicio su rol como el “operador político” de la Casa de Nariño.

Dentro de los principales cuestionamientos por parte de Montealegre, la cabeza de la cartera de Justicia asegura que “Benedetti, que solo sirve para hablar paja y sembrar caos, ahora ya no tiene ningún interés en el proyecto, como lo hizo al principio. Así no se puede. El Titanic de la paz, se hundirá.”.

Bajo esta línea, diversos sectores políticos aprovecharon la disputa entre dos de las más importantes figuras del gabinete y quienes precisamente han enarbolado la carta de la Constituyente como bandera de campaña tanto del presidente Petro como de los aspirantes a la Presidencia del Pacto Histórico.

Desde Cambio Radical, se calificó de “maravilla” - de forma irónica - el ambiente laboral que se respira en la Casa de Nariño. Según escribieron desde este partido, “Mientras Gustavo Petro fantasea que es un héroe en Gaza por Palestina, Montealegre le dijo a Benedetti por el chat grupal que no descansará hasta verlo en la cárcel, entre otras cositas”.

¡Una “maravilla” 🫣 el ambiente laboral en el gabinete del gobierno del “cambio”! 🫠: Montealegre le dijo a Benedetti por el chat grupal que no descansará hasta verlo en la cárcel, entre otras cositas. Mientras @petrogustavo fantasea 😵‍💫 que es un héroe en Gaza por Palestina. https://t.co/bfjBGH3VcW pic.twitter.com/MHtu6hIUbB — Cambio Radical (@PCambioRadical) October 1, 2025

La puja fue aprovechada también en Centro Democrático, partido en el que se pronunció la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal. “Estos son los personajes que dicen gobernar este país”, dijo, acompañando con la etiqueta “Colombia es más que Petro”.

De su parte, el concejal de Bogotá Daniel Briceño, del mismo partido, manifestó que “el bandido de Eduardo Montealegre le dice en el chat de ministros al bandido de Armando Benedetti que pronto irá preso. Un gobierno de bandidos que trabajan por beneficiar a bandidos”.

Su comentario, además, va por la vía del proyecto de paz total en el que según han asegurado sectores independientes y de oposición, se les darían beneficios a grupos criminales, especialmente a las bandas de Medellín, siendo este proyecto otro de los ejes por los que se desató la pelea entre ministros.

Estos son los personajes que dicen gobernar este país. #ColombiaEsMásQuePetro pic.twitter.com/1WpKtyzsVf — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 1, 2025

Otras peleas de Benedetti

No es la primera vez en la que el ministro del Interior queda en el ojo de la polémica por una disputa con integrantes del gabinete. Los hechos más recordados son con Laura Sarabia, exfuncionaria que pasó por diversos cargos, y con quien se filtró una conversación en la que al jefe de la cartera política se le mostrada disgustado por un “maltrato” tanto del presidente Petro como de la misma Sarabia, entonces jefa del despacho presidencial.

De aquella conversación filtrada, Benedetti habló de un aporte de hasta COP 15.000 millones a la campaña presidencial de Petro, además de un importante número de votos en la Costa Caribe. Esa situación derivó en la salida del hoy ministro del Interior de la embajada de Venezuela. La situación empeoró con las denuncias de Sarabia contra Benedetti que en abril del año en curso, en su cargo como Canciller, se dejaba ver con unas carpetas de consignaban: “caso penal contra Armando Benedetti”, “violencia contra la mujer” y “enriquecimiento ilícito”.

Al momento de la llegada de Benedetti al gabinete como jefe de despacho de desató una nueva polémica. En el consejo de ministros de febrero en el que el funcionario tomaba posesión de su cargo, las ministras Susana Muhamad y Ángela María Buitrago mostraron sus resparos a esta llegada, así como Augusto Ocampo, director de la Unidad Nacional de Protección, y Gustavo Bolívar, entones director del Departamento de Prosperidad Social.

“Como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete, de nuestro proyecto progresista, con Armando Benedetti”, dijo en ese encuentro Muhamad, que semanas después salió del ministerio de Ambiente. Lo mismo sucedió con Buitrago al salir de la cartera de Justicia, mientras que Bolívar abandonó el DPS con aspiraciones presidenciales que recientemente se acabaron.

