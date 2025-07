“No habrá ninguna dificultad con los pasaportes”: Saade sobre nuevo modelo

Alfredo Saade, jefe de Despacho del Gobierno Petro. Foto: Óscar Pérez

Una vez más, el jefe de Despacho, el polémico pastor Alfredo Saade, se refirió al convenio que el Gobierno del presidente Gustavo Petro firmó con la Casa de la Moneda de Portugal. Se trata del documento oficial que le da vida al nuevo modelo para la expedición de pasaportes, en el que la Imprenta Nacional tendrá un papel clave.

“Han querido colgarle muchísimas aristas a ese proceso para desvirtuar lo bueno que se estaba haciendo. No costará más de lo que costaba, sino con el aumento normal del IPC el año entrante. La entrega seguirá siendo en Colombia, normalmente, como se hacía anteriormente. Tengan la plena certeza de que no habrá ninguna dificultad con los pasaportes”, dijo Saade en declaraciones a medios en la Casa de Nariño.

Saade aclaró que, en todo caso, ya no podrá referirse al tema de los pasaportes, toda vez que el presidente Petro le había encomendado la responsabilidad de la firma del convenio con Portugal. En todo caso, sí dio varios detalles de lo que sigue.

Explicó que, a partir del 1º de septiembre próximo, iniciará un periodo de transición hasta el 1º de abril de 2026. En ese lapso, la Unión Temporal Documentos de Viaje 2025 —en la que Thomas Greg & Sons tiene asiento— continuará al frente de la expedición. Y, después de eso, será la Imprenta Nacional la encargada, con el apoyo técnico de Portugal, de la impresión de los documentos de viaje.

También desestimó la posibilidad de que el país se quede sin pasaportes. Además, afirmó que “hay una excelente relación con la unión temporal para la transición. Hay una excelente relación con Portugal. Y nadie se va a quedar sin pasaportes”.

Adicionalmente, aprovechó el momento para lanzar un dardo a la excanciller Laura Sarabia. “Cuando no se hacen las cosas, el que no las hizo sale a decir cosas que no son ciertas. Nosotros logramos sacarlo [el convenio] en un mes. No quiero entrar en ese rifirrafe, pero acá está la prueba de que las órdenes del presidente Petro se cumplen porque se cumplen”.

Más temprano este martes, Sarabia, a través de su cuenta en X, manifestó: “Me alegra que se haya aceptado la ruta planteada bajo mi administración para la expedición de pasaportes. Es un camino estructurado que trabajó un equipo responsable y técnico durante meses, equipo que fue maltratado. Este es un camino que permite los tiempos de transición necesarios y garantiza la continuidad del servicio a partir del 1.º de septiembre. Con esto se ratifica que no estábamos equivocados”.

Finalmente, Saade resaltó que “Colombia tendrá en sus manos los datos de los colombianos. No lo tuvo durante los últimos 17 años. Quedan en manos del gobierno de turno, del Estado, y la Imprenta Nacional se fortalece, porque no solo en un corto tiempo podrá hacer las tarjetas, sino que hará documentos de viaje para otras naciones. La Imprenta Nacional deja de ser la cenicienta y comenzará a ser una gran empresa del pueblo colombiano”.

