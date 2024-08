Nuevo enredo en torno a la expedición de los pasaportes: ¿qué pasó con los recursos?

Trámite y proceso para reclamar el pasaporte en la Oficina Norte. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Ante la posibilidad de que no hubiera los recursos suficientes para continuar con el proceso de la expedición de pasaportes con el contrato vigente, el ministro de Exteriores, Luis Gilberto Murillo, afirmó que sí existía el presupuesto para continuar con el proceso. Esta semana, la Cancillería se reunió en unas mesas de trabajo con la Procuraduría y la Contraloría, así como con Thomas Greg & Sons, por los líos con la licitación de la producción de estos documentos.

“Quiero decirles a los colombianos, las colombianas, que no hay ningún riesgo en que se afecte la continuidad de la prestación del servicio de entrega de los pasaportes”, indicó Murillo.

Ante los medios de comunicación, el Canciller @LuisGMurillo aclaró que “no hay ningún riesgo en que se afecte la continuidad de la prestación del servicio de entrega de los pasaportes” (…) se tienen los recursos para poder producir los pasaportes y la infraestructura. La empresa… pic.twitter.com/3v2l6R7gLH — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 29, 2024

Según el ministro, Thomas Greg & Sons ha dicho que seguirán prestando este servicio “sin ninguna alteración” hasta el 2 de octubre, cuando finaliza el contrato vigente. Sumado a eso, el canciller afirmó que a partir de la próxima semana se sabrá cuál será el socio gubernamental que asumirá el acompañamiento al Gobierno “en el fortalecimiento de las capacidades” para la prestación de servicios en lo relacionado con los pasaportes.

La preocupación giraba en torno a la posibilidad de que ese contrato con Thomas Greg no tuviera el dinero suficiente para seguir operando, es decir, que no se pudieran seguir expidiendo pasaportes por falta de dinero. De acuerdo con El Tiempo, existe una cláusula en el contrato que estipula que la emisión de estos documentos finalizará en caso de que no haya más recursos.

De acuerdo con la Revista Cambio, la inyección de este dinero tendría que ocurrir antes del próximo martes para que se continúe desarrollando con normalidad el proceso. La suma sería de al menos $20.000 millones, según el medio.

Frente a los medios, el canciller también contó que a partir del 3 de octubre también habrá un nuevo software de agendamiento de las citas. A mediados de septiembre comenzaría a salir la pedagogía para que la ciudadanía pueda saber cómo funcionará este sistema. Según lo reveló la Cancillería, se reemplazará un sistema “obsoleto” y “vulnerable”.

