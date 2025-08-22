Gobierno y Thomas Greg tienen lista urgencia manifiesta para elaboración de pasaportes

Gobierno y Thomas Greg preparan nuevo contrato de pasaportes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Tras varias reuniones a puertas cerradas, la Cancillería y la firma Thomas Greg & Sons habrían llegado a un primer acuerdo para firmar un nuevo convenio para la elaboración del pasaporte colombiano. La entidad y la empresa ya avanzaron en la estructuración de la figura de urgencia manifiesta, medida que se conocerá en las próximas horas, y ahora trabajan en los detalles del nuevo contrato.

Así las cosas, la administración del presidente Gustavo Petro solventa el suministro de los documentos mientras entra en operación el nuevo modelo que piensa implementar, el cual involucra a la Imprenta Nacional y a la Casa de la Moneda de Portugal. La urgencia para alcanzar este primer punto obedecía al vencimiento del contrato el próximo 31 de agosto, lo que ponía en duda la continuidad del servicio.

La prórroga del contrato con Thomas Greg, empresa que ha sido cuestionada varias veces por el presidente Petro, iría hasta abril de 2026, tiempo en el cual la Imprenta y Portugal deberán afinar el nuevo modelo. Hasta el momento no se conoce el monto del nuevo contrato, pues las partes trabajan en los detalles, pero ya se sabe que la urgencia manifiesta es una luz verde para que la firma asegure los insumos para el nuevo convenio.

El proceso para renovar con Thomas Greg e implementar el nuevo mecanismo desató una tormenta política en el Ejecutivo. En medio de esta controversia, la Procuraduría investiga a los excancilleres Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, así como al exjefe de despacho del presidente Petro, Alfredo Saade, quien ya fue sancionado con una suspensión provisional de tres meses por presuntas conductas indebidas para presionar la firma del convenio entre la Imprenta Nacional y Portugal.

Por otra parte, como lo contó El Espectador, el gobierno del presidente Gustavo Petro tuvo que adicionar $15.000 millones al contrato vigente con Thomas Greg & Sons por un incremento en la demanda de pasaportes.

“El incremento en la demanda ha superado las estimaciones. Ya los recursos se encuentran comprometidos porque los servicios se prestaron efectivamente y lo que resta es concluir el trámite operativo de facturación. Ahora bien, teniendo en cuenta que el contrato finaliza el próximo 31 de agosto de 2025, los recursos que actualmente ostenta el contrato no son suficientes para cubrir los servicios de suministro y personalización del mes de julio y agosto”, dijo la Cancillería sobre la mencionada adición.

Con esta medida, el contrato firmado en septiembre del año pasado, también a través de una urgencia manifiesta, pasó de $206.000 millones a $222.000 millones, aproximadamente. Ahora, la opinión pública está expectante por el valor que cobrará Thomas Greg & Sons por garantizar la elaboración y distribución de pasaportes durante los próximos ocho meses.

