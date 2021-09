“Pastrana tiene que explicarle al país su conducta”: Ernesto Samper

El expresidente Ernesto Samper se refirió este miércoles al supuesto correo de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, exjefes del cartel de Cali, en el que critican al también exmandatario Andrés Pastrana tras sus declaraciones en la Comisión de la Verdad.

En contexto: En supuesto correo firmado por los Rodríguez Orejuela lanzan pullas a Pastrana

En su comunicación, los Rodríguez Orejuela critican a Pastrana “por posar de víctima de la corrupción sin incluirse usted mismo en dicha corrupción”, por su “participación criminal en los tan sonados contratos de Dragacol y Chambacú” y dejan entrever un aparente chantaje para firmar la carta que el exmandatario presentó en la Comisión y en la que, de puño y letra de los Rodríguez Orejuela, decían quiénes sabían de la entrada de sus dineros a la campaña de Samper. E incluso, sugieren un supuesto ingreso de dineros a la campaña de Pastrana.

Ante ello, Samper se declaró “sorprendido por las explosivas declaraciones”, calificando de indigno el comportamiento de Pastrana “al montar, como presidente, un entrampamiento criminal contra Horacio Serpa y contra mí por denunciar los graves casos de corrupción de Dragacol y Chambacú”.

Lo anterior, luego de que, según los Rodríguez Orejuela, fueran presionados para escribir “una carta contando cómo fue el apoyo a la campaña de Samper involucrando también a Serpa”, pese a que, explican, “al doctor Serpa nunca le hemos dado un peso”. En ese sentido, Samper también llama la atención por las “revelaciones sobre la financiación, por parte del Cartel de Cali, de sus campañas a la Presidencia y la negociación de su extradición”.

Ante todo esto, el expresidente Samper dijo que Pastrana tiene que explicarle al país “su conducta en estas circunstancias” y a las autoridades judiciales, incluidas la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

“Deben asumir la investigación de los graves hechos denunciados. El país tiene derecho a saber la verdad que intentó ocultar el expresidente Pastrana en su insólita presentación en la Comisión de la Verdad”, precisa Samper.

#ULTIMAHORA | Comunicado sobre las denuncias de los hermanos Rodríguez Orejuela contra el expresidente Andrés Pastrana. pic.twitter.com/l61uwva4Qr — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) September 8, 2021

En su comunicación, los Rodríguez Orejuela dicen: “Señor expresidente Pastrana: No nos extraña, pero nos sorprende cómo, con la entrega de la carta enviada a usted con nuestro común amigo el doctor Santiago Rojas hace más de 20 años y sus declaraciones ante la Comisión de la Verdad, usted señala y al mismo tiempo pretende posar de víctima de la corrupción sin incluirse usted mismo en dicha corrupción”.

En la carta supuestamente enviada por los Rodríguez Orejuela a Pastrana un semana más tarde, el 6 de septiembre, se lee: “Señor expresidente, se le olvidó contarle a la Comisión de la Verdad su participación criminal en los tan sonados contratos de Dragacol y Chambacú donde usted fue el jefe de esa conspiración delincuencial para defraudar al Estado en varios millones de dólares. Hacemos este señalamiento porque de este se desprende la carta producto de su chantaje, origen de este escándalo que usted presentó en la Comisión de la Verdad”.

La misiva dice que, mientras Pastrana era presidente, estando los hermanos estaban detenidos en la cárcel La Picota, en Bogotá, recibieron una visita del médico Santiago Rojas. Según la misiva, Rojas le habló así a Rodríguez Orejuela: “’Gilberto, vengo de Presidencia y lamento traerle malas noticias, el presidente está muy enojado y dispuesto a extraditarlos a usted y a su hermano a Estados Unidos, así sea por vía administrativa’. Esperé unos segundos a que el doctor Rojas se tranquilizara y le dije: ‘Doctor, ¿qué hemos hecho para merecernos el enojo del presidente y la extradición?’.

En la carta se asegura que Rojas contestó: “El presidente dice, que tanto usted como su hermano están en una conspiración en compañía con Samper y Serpa para desacreditarlo ante la opinión pública por la corrupción que hubo en los contratos de Dragacol y Chambacú, y en represalia por haber sido él, el que denunció el proceso 8000, y eso él no se lo perdona a ustedes, que no duden por un segundo, que él antes de irse de la Presidencia los pondrá en Estados Unidos”. Según la misiva, supuestamente firmada por los excapos de Cali, le contestaron a Rojas que sí sabían de unos hechos de corrupción pero que no estaban interesados en “ningún escándalo”.

Supuestamente, ese mismo día, Rojas volvió con una solución, continúa la carta: “El presidente dice que la única solución que él ve posible es que ustedes escriban una carta contando cómo fue el apoyo de ustedes a la campaña de Samper involucrando también a Serpa. Nos miramos Miguel y yo y casi le contestamos al mismo tiempo al doctor Rojas, ‘no podemos hacer eso, al doctor Serpa nunca le hemos dado un peso’. ‘No, no lo vamos a hacer’, dijimos Miguel y yo, porque no es cierto”. El correo electrónico continúa diciendo que los Rodríguez Orejuela le contestaron a Rojas: “esto es un chantaje”.

Sin embargo, según el escrito, los hermanos aceptaron bajo los términos que, al parecer, Rojas les había planteado: que la carta no vería la luz pública, sino que sería para disuadir a Samper de hacer declaraciones sobre Chambacú y Dragacol. “Como usted bien sabe doctor Pastrana usted entrega una carta, que prometió no entregar bajo palabra (Claro, no contábamos que para la ética que usted maneja la palabra no es un compromiso sino un instrumento para conseguir sus fines), ante una Comisión seria y respetable producto de un vulgar chantaje, para acusar a otro menos corrupto que usted, sin decir toda la verdad”, dice el correo.