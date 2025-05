“No abandonaremos a la ciudadanía”: gobernadora del Chocó sobre amenazas

La gobernadora del Chocó estuvo presente en la discusión de autonomía fiscal en el pabellón de El Espectador en la Filbo 2025. Foto: Ramiro Vásquez

¿Cómo han participado los departamentos en las mesas de trabajo previas a la radicación de la ley de competencias?

Eso es un liderazgo que ha tenido la Federación Nacional de Departamentos. Hay un equipo técnico al interior de la federación que ha sido realmente muy juicioso en tratar de avanzar con mayor agilidad en la propuesta. Obviamente no va a ser solamente la posición de los gobernadores, también tendrá que intervenir la Federación Nacional de Municipios y de Asocapitales. Ya al menos la Federación presentó un borrador, y esa propuesta es bastante útil para poder avanzar más rápido. He insistido en que hace falta voluntad y si la voluntad está, no tiene por qué ser tan demorada.

En temas de seguridad, ¿cuáles han sido las medidas que han tomado desde la gobernación para solventar los ataques del plan pistola del Clan del Golfo?

Afortunadamente en el Chocó no habíamos tenido una repercusión tan grande contra nuestros uniformados. Nos constituimos en alerta a partir de la semana pasada con una información panfletaria que anunciaba una posible alianza del Clan del Golfo y del ELN. Hasta el martes recibimos infortunadamente un ataque a una patrulla de vigilancia en el corregimiento de Tutunendo, Quibdó. Fue tan sólo un policía herido y que está fuera de peligro. Hoy hay unos acuerdos del Consejo de Seguridad de Orden Nacional para aumentar y reforzar, no solamente de los hombres y las mujeres que hacen parte del pie de fuerza, sino también los insumos, las herramientas, los equipos. Mandar, por ejemplo, a un soldado a proteger las vías del Chocó sin los acorazados, sin las lanchas, en un departamento permanentemente fluvial, es exponerlos. Así que estamos en alerta constituidos para poder salvaguardar la integridad de nuestra policía.

Después del secuestro del director de Codechocó, ¿han observado que la seguridad de otros altos miembros del gobierno local se ha puesto en riesgo?

Han ocurrido una serie de hechos complicados en el departamento en torno a la seguridad. Primero, el secuestro del director de Codechocó en el marco de sus funciones. Segundo se generó un mal llamado paro armado por parte de la guerrilla del ELN en toda la subregión del Baudó que duró tres días. Ahora también está la amenaza directa en el marco del plan pistola y el ataque que se presentó el martes. Frente a esa vulnerabilidad todos los funcionarios públicos del departamento saben que la prestación de su servicio representa hoy un riesgo y una amenaza. Muchos de los alcaldes han hecho la solicitud directa del reforzamiento de sus medidas y la solicitud para mejorar sus esquemas de seguridad. En su mayoría aún eso no ha sido correspondido.

¿Qué medidas han tomado desde la gobernación para asegurar la seguridad de estos funcionarios?

Hemos generado consejos de seguridad tanto en el nivel territorial como nacional para poder llevar a cabo los requerimientos. Hay algunos alcaldes que ya han tenido atentados directos, uno recibió un secuestro en su casa, uno recibió un explosivo en su casa, otros han recibido amenazas directas. Otros funcionarios que tienen que prestar su labor necesariamente en la territorialidad han decidido hacer las solicitudes como hacer las denuncias, pero sin dejar de cumplir con el trabajo. No abandonaremos a la ciudadanía. A pesar de las amenazas, tratamos de seguir tomando medidas de protección y de cuidado en articulación con la fuerza pública. Hemos hecho las solicitudes a la Unidad Nacional de Protección.

¿Cuáles fueron las repercusiones que dejó el paro armado que decretó el ELN en el departamento?

En la subregión Baudó, antes del constreñimiento ilegal, se presentaron combates en la zona del Alto Baudó que generaron el confinamiento de un número importante de comunidades. Este es un municipio permanentemente rural, todo es fluvial, no tiene vías terrestres, ni aeropuertos, ni pistas. Y luego se anuló la movilidad por todo el río Baudó, que para el Alto es la única vía de acceso, en el caso del Bajo la única otra vía sería el mar. En el Medio Baudó la vía terrestre que también presentó restricciones.

¿El Gobierno ha cooperado con ustedes durante estas semanas para llevar a cabo las medidas de seguridad que ustedes han propuesto?

Hoy tenemos compromisos que están en el marco de un consejo ampliado y que se han cumplido parcialmente a la fecha. Ya se cumplió el aumento de pie de fuerza con más de cien unidades de policía. Esta semana se debería cumplir el aumento de pie de fuerza en ejército también con dos pelotones adicionales. Y lo que realmente es urgente es el cumplimiento de que puedan llegar los medios al Chocó. Estamos hablando de vehículos acorazados, blindados, para no exponer como carne de cañón a nuestros soldados y policías. Estamos hablando de embarcaciones para que podamos tener algo más de control. Al entender que la dinámica fluvial y marítima es también la misma dinámica del actor ilícito, pues permite generar un control del Estado que reduzca de manera importante la presencia y esa capacidad que tienen de ejercer constreñimiento. Eso está planificado para el segundo semestre de este año.

En estas semanas, ¿cómo ha sido la comunicación con Otty Patiño?

No he tenido comunicación alguna con Otty Patiño.

